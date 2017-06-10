وأخيرا، تم تحديد تاريخ انطلاقة "راديو الشروق" عبر موقع الشروق أون لاين، حيث من المقرر أن يعود هذا المولود الإعلامي الجديد إلى جمهوره سهرة هذا الخميس 15 جوان الجاري!!
وبحسب ما علمته "الشروق" من فريق العمل بالإذاعة، فإن السهرة الأولى ستنطلق رفقة مجموعة من المذيعين الذين من المقرر أن يرافقوا مستمعي "راديو الشروق" طيلة الفترة المقبلة عبر سلسلة من البرامج الجديدة والمنوعة، وقد تم الاتفاق على أن تكون الوجبة الإذاعية خفيفة، خصوصا أن بدايتها تتوافق مع رمضان وفصل الصيف، هذا وسيتمكن مستمعو "راديو الشروق" من معرفة مضمون البرامج وتوقيتها تباعا ناهيك عن الأصوات الإذاعية التي سترافقهم، علما أنه سبق لنا وكشفنا بعض البرامج الجديدة التي من المقرر بثها على غرار "كلام الليل"، "فيستيار"،" شكون حنا؟" و"شدّ مدّ" وغيرها من البرامج.
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"راديو الشروق" عبر النت يبدأ هذا الخميس!
يوسف.أ
وأخيرا، تم تحديد تاريخ انطلاقة "راديو الشروق" عبر موقع الشروق أون لاين، حيث من المقرر أن يعود هذا المولود الإعلامي الجديد إلى جمهوره سهرة هذا الخميس 15 جوان الجاري!!
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وبحسب ما علمته "الشروق" من فريق العمل بالإذاعة، فإن السهرة الأولى ستنطلق رفقة مجموعة من المذيعين الذين من المقرر أن يرافقوا مستمعي "راديو الشروق" طيلة الفترة المقبلة عبر سلسلة من البرامج الجديدة والمنوعة، وقد تم الاتفاق على أن تكون الوجبة الإذاعية خفيفة، خصوصا أن بدايتها تتوافق مع رمضان وفصل الصيف، هذا وسيتمكن مستمعو "راديو الشروق" من معرفة مضمون البرامج وتوقيتها تباعا ناهيك عن الأصوات الإذاعية التي سترافقهم، علما أنه سبق لنا وكشفنا بعض البرامج الجديدة التي من المقرر بثها على غرار "كلام الليل"، "فيستيار"،" شكون حنا؟" و"شدّ مدّ" وغيرها من البرامج.