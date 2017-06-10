اهتز سكان بلدية عين العسل بولاية الطارف، بعد عصر الإثنين، على وقع جريمة قتل بالسوق الأسبوعي، راح ضحيتها "ب. حمزة"، 32 سنة، ينحدر من ولاية قالمة، يعمل خضارا بالأسواق الأسبوعية.
وكان الجاني المفترض والضحية يمارسان نفس النشاط بالسوق الأسبوعي، ويقيمان بنفس الولاية، أي قالمة، ولهما تجربة طويلة مع التجارة معا، كانا قبل الحادثة بقليل يعملان بشكل عادي، غير أن تلاسنا فيمن يربح أقل وأكثر ومن ربحه حلال، أشعل فتيل الشتائم فجأة، ليتطور ذلك ويصل إلى نقاش حاد، ثم إلى شجار عنيف استعمل فيه الطرفان السلاح الأبيض، ما عرض أحدهما لطعنة سكين قاتلة في الصدر، فسقط ميتا في عين المكان، ليتم نقل الجثة عن طريق رجال الحماية المدنية وحدة عين العسل إلى مستشفى الهادي بن جديد بالطارف، بينما لاذ القاتل بالفرار إلى وجهة غير معلومة، رغم أنه تعرض بدوره حسب مصادرنا لطعنات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمه من طرف الضحية، إلى أن قام مجموعة من سكان البلدية بملاحقته والقبض عليه واقتياده إلى مقر كتيبة الدرك الوطني التي حجزته في انتظار إحالته على وكيل الجمهورية اليوم الأربعاء.
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خضار يقتل آخر في سوق بالطارف
عمر جامل
اهتز سكان بلدية عين العسل بولاية الطارف، بعد عصر الإثنين، على وقع جريمة قتل بالسوق الأسبوعي، راح ضحيتها "ب. حمزة"، 32 سنة، ينحدر من ولاية قالمة، يعمل خضارا بالأسواق الأسبوعية.
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وكان الجاني المفترض والضحية يمارسان نفس النشاط بالسوق الأسبوعي، ويقيمان بنفس الولاية، أي قالمة، ولهما تجربة طويلة مع التجارة معا، كانا قبل الحادثة بقليل يعملان بشكل عادي، غير أن تلاسنا فيمن يربح أقل وأكثر ومن ربحه حلال، أشعل فتيل الشتائم فجأة، ليتطور ذلك ويصل إلى نقاش حاد، ثم إلى شجار عنيف استعمل فيه الطرفان السلاح الأبيض، ما عرض أحدهما لطعنة سكين قاتلة في الصدر، فسقط ميتا في عين المكان، ليتم نقل الجثة عن طريق رجال الحماية المدنية وحدة عين العسل إلى مستشفى الهادي بن جديد بالطارف، بينما لاذ القاتل بالفرار إلى وجهة غير معلومة، رغم أنه تعرض بدوره حسب مصادرنا لطعنات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمه من طرف الضحية، إلى أن قام مجموعة من سكان البلدية بملاحقته والقبض عليه واقتياده إلى مقر كتيبة الدرك الوطني التي حجزته في انتظار إحالته على وكيل الجمهورية اليوم الأربعاء.