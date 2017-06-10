تصدرت الممثلة نسرين طافش السباق الرمضاني في الأدوار النسائية، حيث صنفها موقع "الدراما السورية" في استفتاء على تويتر في صدارة النجمات بتحقيقها نسبة 45 في المائة في التصويت الذي أطلقه الموقع نظير دورها في مسلسل "شوق" فيما حلت ديمة قلنفذ في المرتبة الثانية بنسبة 41 في المائة عن دورها في مسلسل "قناديل العشاق" وحلت كندا حنا في المرتبة الثالثة بنسبة 8 في المائة عن دورها في مسلسل "لست جارية" وذيّلت ديمة الجندي القائمة بنسبة 6 في المائة عن دورها في "غرابيب سود".
ويأتي هذا الاستفتاء ليدعم مكانة نسرين طافش هذه السنة في السباق الرمضاني، حيث حظي دورها في "شوق" بقبول نقدي وإشادة جماهيرية في المسلسل الذي حمل بصمة المخرجة رشا شربتجي وهو دور قالت عنه طافش في حوار لمجلة لها إنه جور صعب وشكل بالنسبة لها رهانا، حيث تظهر في دور فتاة مرحة تدعى شوق تعاني من مرض فقدان الذاكرة في سن مبكرة. العمل فيه إسقاطات رمزية لدمشق وما تمر به من ظروف صعبة تنازلت فيه طافش عن نصف أجرها لمساعدة الجمعيات الخيرية في سوريا.
وكانت نسرين طافش قد فاجأت جمهورها بصوتها في أدائها لأغنيتها الأولى "متغير علي" وهي تستعد لإصدار ألبومها الذي يجمل بصمت عدة ملحنين من سوريا ولبنان والعراق ومصر. بالموازاة مع اتجاهها إلى الغناء تواصل "الشيخة عفرا" حصد الإعجاب خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي نظير دورها في مسلسل "عقاب والعفرا" حيث أبدعت نسرين طافش للمرة الثانية في أداء شخصية البدوية.
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نسرين طافش تتصدر السباق الرمضاني بسبب "شوق"
زهية/ الوكالات
تصدرت الممثلة نسرين طافش السباق الرمضاني في الأدوار النسائية، حيث صنفها موقع "الدراما السورية" في استفتاء على تويتر في صدارة النجمات بتحقيقها نسبة 45 في المائة في التصويت الذي أطلقه الموقع نظير دورها في مسلسل "شوق" فيما حلت ديمة قلنفذ في المرتبة الثانية بنسبة 41 في المائة عن دورها في مسلسل "قناديل العشاق" وحلت كندا حنا في المرتبة الثالثة بنسبة 8 في المائة عن دورها في مسلسل "لست جارية" وذيّلت ديمة الجندي القائمة بنسبة 6 في المائة عن دورها في "غرابيب سود".
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ويأتي هذا الاستفتاء ليدعم مكانة نسرين طافش هذه السنة في السباق الرمضاني، حيث حظي دورها في "شوق" بقبول نقدي وإشادة جماهيرية في المسلسل الذي حمل بصمة المخرجة رشا شربتجي وهو دور قالت عنه طافش في حوار لمجلة لها إنه جور صعب وشكل بالنسبة لها رهانا، حيث تظهر في دور فتاة مرحة تدعى شوق تعاني من مرض فقدان الذاكرة في سن مبكرة. العمل فيه إسقاطات رمزية لدمشق وما تمر به من ظروف صعبة تنازلت فيه طافش عن نصف أجرها لمساعدة الجمعيات الخيرية في سوريا.
وكانت نسرين طافش قد فاجأت جمهورها بصوتها في أدائها لأغنيتها الأولى "متغير علي" وهي تستعد لإصدار ألبومها الذي يجمل بصمت عدة ملحنين من سوريا ولبنان والعراق ومصر. بالموازاة مع اتجاهها إلى الغناء تواصل "الشيخة عفرا" حصد الإعجاب خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي نظير دورها في مسلسل "عقاب والعفرا" حيث أبدعت نسرين طافش للمرة الثانية في أداء شخصية البدوية.