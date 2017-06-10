أصاب اختبار مادة التسيير المحاسبي والمالي الذي امتحن فيه مترشحو البكالوريا لشعبة تسيير واقتصاد، في ثالث يوم للدورة، صبيحة الثلاثاء، كافة من تحدثت إليهم "الشروق" بمركزي حمو بوتليليس والعقيد لطفي بوهران، بالصدمة الكبيرة، ومنهم من لم يقاوم هذا الشعور، وانتابتهم نوبة بكاء بمجرد تصفحهم للموضوعين الاختيارين حسب تصريحات البعض.
وأجمع مترشحون على تضمن المواضيع الكثير من المجاهيل والفخاخ، وأيضا عدم مصادفتهم في الجزء التحليلي أي تمارين مشابهة سواء خلال الحصص النظامية أو كتب الحوليات والدروس الخصوصية التي تلقوها على مدار موسم دراسي كامل، بينما أبلى نظراءهم الأدبيين بلاء حسنا في اختبار مادة الفلسفة الذي كان مقبولا إلى حد كبير حسب انطباعات الكثيرين، منهم مترشحة أكدت على أن الموضوع الأول الذي وقع اختيارها عليه، كان لحسن حظها وحظ زملائهما مشابها تقريبا لاختبار البكالوريا التجريبية، مما بدد بنسبة كبيرة جدا مخاوف المنتسبين لشعبة آداب وفلسفة في منتصف الدورة الذين اجتازوا خلالها اختبار أكثر المواد مثارا للقلق والارتباك في أوساطهم، باستثناء اختبار اللغة الإنجليزية الذي كان عصيا وصعب المراس عليهم، كما على غيرهم في مختلف الشعب، مساء الإثنين.
أما العلميين، فإن اختبار علوم الطبيعة والحياة، كان مقبولا إلى حد ما حسب انطباعات الكثيرين من تلاميذ شعبة العلوم التجريبية والرياضيات، لاسيما الموضوع الأول، ونفس الشعور لقيه مترشحو تقني رياضي الذين امتحنوا، أمس، في اختبار التكنولوجيا في مركز محمد طنجاوي، وفي مركز العقيد لطفي، أكد مترشحون على تعرض حالات كثيرة بذات الثانوية للإقصاء بسبب التأخير عن موعد الحضور، خاصة خلال الفترة المسائية، إلى جانب تسجيل المزيد من حالات النوم العميق لممتحنين نظاميين في بعض قاعات الإجراء، خاصة بعد الثالثة زوالا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1" نحن جزائريون.. ضيعنا وطننا وتشردنا بعيدا عن عائلاتنا"
2التوانسة ينعشون حركة التجارة في الوادي
3600 عون لتسيير ومطاردة مافيا الشواطئ بالعاصمة
4العطش يلاحق سكان قرى بلدية أولاد أحمد تيمي بأدرار
558 ألف شاب من البويرة سيستفيدون من مخيّمات صيفية
Français English
الرأي
قادة بن عمار
الفتنة التي توحِّدنا!
ناصر الدين الميلي
الحرية منة ربانية
التهامي مجوري
قصة الهوان العربي في الذكرى الـ50 لسقوط القدس وفتنة الخليج الجديدة!!
سليم قلالة
على الوعي المُتراكم أَنْ ينتصر
جمال لعلامي
حاشا.. المظلومة التغبوية!
صالح عوض
فلسطين لا تقبل القسمة
محمد الهادي الحسني
وماذا عن التزامكم مع الله؟
جمال لعلامي
الحلال والحرام في البكالوريا!
رشيد ولد بوسيافة
أُكلت يوم أُكِل الثور الأبيض!
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
الفيديو
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
اقصاءات بالجملة وكثرة النيام خلال الفترات المسائية بوهران
مواضيع الإختصاص تبكي مترشحي تسيير واقتصاد
خيرة غانو
أصاب اختبار مادة التسيير المحاسبي والمالي الذي امتحن فيه مترشحو البكالوريا لشعبة تسيير واقتصاد، في ثالث يوم للدورة، صبيحة الثلاثاء، كافة من تحدثت إليهم "الشروق" بمركزي حمو بوتليليس والعقيد لطفي بوهران، بالصدمة الكبيرة، ومنهم من لم يقاوم هذا الشعور، وانتابتهم نوبة بكاء بمجرد تصفحهم للموضوعين الاختيارين حسب تصريحات البعض.
تغطيات ذات صلة
توقيف 14 حراقا بسواحل سكيكدة
طلبة يوزعون 1700 وجبة على السائقين بالطريق السيّار
مواضيع الإختصاص تبكي مترشحي تسيير واقتصاد
خضار يقتل آخر في سوق بالطارف
شرطي يقتل مغني أعراس لأنه لم يؤد له أغنيته المفضلة!
وأجمع مترشحون على تضمن المواضيع الكثير من المجاهيل والفخاخ، وأيضا عدم مصادفتهم في الجزء التحليلي أي تمارين مشابهة سواء خلال الحصص النظامية أو كتب الحوليات والدروس الخصوصية التي تلقوها على مدار موسم دراسي كامل، بينما أبلى نظراءهم الأدبيين بلاء حسنا في اختبار مادة الفلسفة الذي كان مقبولا إلى حد كبير حسب انطباعات الكثيرين، منهم مترشحة أكدت على أن الموضوع الأول الذي وقع اختيارها عليه، كان لحسن حظها وحظ زملائهما مشابها تقريبا لاختبار البكالوريا التجريبية، مما بدد بنسبة كبيرة جدا مخاوف المنتسبين لشعبة آداب وفلسفة في منتصف الدورة الذين اجتازوا خلالها اختبار أكثر المواد مثارا للقلق والارتباك في أوساطهم، باستثناء اختبار اللغة الإنجليزية الذي كان عصيا وصعب المراس عليهم، كما على غيرهم في مختلف الشعب، مساء الإثنين.
أما العلميين، فإن اختبار علوم الطبيعة والحياة، كان مقبولا إلى حد ما حسب انطباعات الكثيرين من تلاميذ شعبة العلوم التجريبية والرياضيات، لاسيما الموضوع الأول، ونفس الشعور لقيه مترشحو تقني رياضي الذين امتحنوا، أمس، في اختبار التكنولوجيا في مركز محمد طنجاوي، وفي مركز العقيد لطفي، أكد مترشحون على تعرض حالات كثيرة بذات الثانوية للإقصاء بسبب التأخير عن موعد الحضور، خاصة خلال الفترة المسائية، إلى جانب تسجيل المزيد من حالات النوم العميق لممتحنين نظاميين في بعض قاعات الإجراء، خاصة بعد الثالثة زوالا.