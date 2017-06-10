اقصاءات بالجملة وكثرة النيام خلال الفترات المسائية بوهران مواضيع الإختصاص تبكي مترشحي تسيير واقتصاد

أصاب اختبار مادة التسيير المحاسبي والمالي الذي امتحن فيه مترشحو البكالوريا لشعبة تسيير واقتصاد، في ثالث يوم للدورة، صبيحة الثلاثاء، كافة من تحدثت إليهم "الشروق" بمركزي حمو بوتليليس والعقيد لطفي بوهران، بالصدمة الكبيرة، ومنهم من لم يقاوم هذا الشعور، وانتابتهم نوبة بكاء بمجرد تصفحهم للموضوعين الاختيارين حسب تصريحات البعض.

وأجمع مترشحون على تضمن المواضيع الكثير من المجاهيل والفخاخ، وأيضا عدم مصادفتهم في الجزء التحليلي أي تمارين مشابهة سواء خلال الحصص النظامية أو كتب الحوليات والدروس الخصوصية التي تلقوها على مدار موسم دراسي كامل، بينما أبلى نظراءهم الأدبيين بلاء حسنا في اختبار مادة الفلسفة الذي كان مقبولا إلى حد كبير حسب انطباعات الكثيرين، منهم مترشحة أكدت على أن الموضوع الأول الذي وقع اختيارها عليه، كان لحسن حظها وحظ زملائهما مشابها تقريبا لاختبار البكالوريا التجريبية، مما بدد بنسبة كبيرة جدا مخاوف المنتسبين لشعبة آداب وفلسفة في منتصف الدورة الذين اجتازوا خلالها اختبار أكثر المواد مثارا للقلق والارتباك في أوساطهم، باستثناء اختبار اللغة الإنجليزية الذي كان عصيا وصعب المراس عليهم، كما على غيرهم في مختلف الشعب، مساء الإثنين.

أما العلميين، فإن اختبار علوم الطبيعة والحياة، كان مقبولا إلى حد ما حسب انطباعات الكثيرين من تلاميذ شعبة العلوم التجريبية والرياضيات، لاسيما الموضوع الأول، ونفس الشعور لقيه مترشحو تقني رياضي الذين امتحنوا، أمس، في اختبار التكنولوجيا في مركز محمد طنجاوي، وفي مركز العقيد لطفي، أكد مترشحون على تعرض حالات كثيرة بذات الثانوية للإقصاء بسبب التأخير عن موعد الحضور، خاصة خلال الفترة المسائية، إلى جانب تسجيل المزيد من حالات النوم العميق لممتحنين نظاميين في بعض قاعات الإجراء، خاصة بعد الثالثة زوالا.