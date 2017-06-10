طلبة يوزعون 1700 وجبة على السائقين بالطريق السيّار

يشارك يوميا نحو 20 إلى 25 طالبا وطالبة يدرسون بجامعة محند اكلي ولحاج بولاية البويرة في توزيع الوجبات الغذائية على الصائمين، بالطريق السريع شرق غرب، ويدخل ذلك في إطار العمل التطوعي الخيري الذي ينظمه "طلبة الإحسان" منذ اليوم الأول من شهر رمضان الكريم.

وقد تمكن الطلبة المتطوعون من توزيع منذ بداية الشهر الفضيل إلى غاية الإثنين أكثر من1700 وجبة خفيفة على عابري السبيل، كما تم توزيع 180 قفة رمضان مزودة بمختلف المواد الأساسية لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة، ووزع طلبة الإحسان على أكثر من 20 عائلة معوزة فطورا جاهزا حضرته سيدة المطبخ الجزائري سليمة يعلى، كما تم ختان 7 أطفال والباقي في الأيام القادمة.

وبخصوص اليوم السابع عشر من شهر رمضان تم توزيع 100 وجبة خفيفة على عابري السبيل في الطريق السيار شرق غرب، وتتكون الوجبة من علبة ياغورت، تمر، قارورة ماء من الحجم الصغير.

للتذكير، فإن جمعية "طلبة الإحسان" تحصلت على الاعتماد شهر جانفي الفارط، ومنذ الانطلاقة وضعت نصب عينيها مساعدة المحتاجين، المساكين والمرضى والمعوزين والمشردين للتخفيف من آلامهم، ومن مصاعب الحياة القاسية بهدف رفع جزء من الحرمان عنهم، خاصة أن المنخرطين في الجمعية هم طلبة وطالبات جامعة محند اكلي ولحاج كلهم يرغبون في القيام بعمل خيري تطوعي من دون أجر سوى الثواب من الله، ورؤية ابتسامة علي وجه فقير أعوزته الحاجة أو مريض في مستشفى لا يجد دواءه أو فتاة أو فتى يتيم يحتاج إلى من يعيله، أو عجوز في دار أيتام تحتاج من يزوره.