تمكنت عناصر قوات خفر السواحل على مستوى المحطة الفرعية بسكيكدة، ليلة الأحد الى الاثنين، من توقيف 14 حراقا تتراوح أعمارهم ما بين الـ22 والـ30 سنة، ينحدر أغلبهم من بلديتي المرسى وبن عزوز، بينما ينحدر البقية من ولايتي عنابة وقالمة.
وبحسب مصادر "الشروق"، فان العملية تمت على بعد مسافة نحو 20 ميل بحري شمال منطقة رأس الحديد الواقعة بسواحل مدينة المرسى أقصى شرقي سكيكدة، وكان الحراقة المعنيون قد ركبوا قاربا تقليدي الصنع انطلاقا من شاطئ رأس الحديد بمنطقة المرسى، قاصدين جزيرة سردينيا، مستغلين وقت صلاة التراويح، غير أن دورية تابعة لوحدات البحرية تمكنت من رصد تحركاتهم وملاحقتهم قبل أن تنجح في توقيفهم وتحويلهم على مستوى المحطة البحرية الفرعية بميناء سكيكدة، أين حررت في حقهم محاضر سماع حولوا بموجبها على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.
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توقيف 14 حراقا بسواحل سكيكدة
أحمد زقاري
تمكنت عناصر قوات خفر السواحل على مستوى المحطة الفرعية بسكيكدة، ليلة الأحد الى الاثنين، من توقيف 14 حراقا تتراوح أعمارهم ما بين الـ22 والـ30 سنة، ينحدر أغلبهم من بلديتي المرسى وبن عزوز، بينما ينحدر البقية من ولايتي عنابة وقالمة.
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وبحسب مصادر "الشروق"، فان العملية تمت على بعد مسافة نحو 20 ميل بحري شمال منطقة رأس الحديد الواقعة بسواحل مدينة المرسى أقصى شرقي سكيكدة، وكان الحراقة المعنيون قد ركبوا قاربا تقليدي الصنع انطلاقا من شاطئ رأس الحديد بمنطقة المرسى، قاصدين جزيرة سردينيا، مستغلين وقت صلاة التراويح، غير أن دورية تابعة لوحدات البحرية تمكنت من رصد تحركاتهم وملاحقتهم قبل أن تنجح في توقيفهم وتحويلهم على مستوى المحطة البحرية الفرعية بميناء سكيكدة، أين حررت في حقهم محاضر سماع حولوا بموجبها على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.