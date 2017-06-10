الفريق قايد صالح يأمر بفتح تحقيق سقوط مروحية عسكرية يخلف قتيلين وجريح بالنعامة

شهدت، ليلة أمس الثلاثاء، سقوط مروحية عسكرية تابعة لقوات الدرك الوطني في ولاية النعامة، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة الثالث بجروح.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، نواحي مدينة مشرية التابعة لولاية النعامة.

من جهتها، أكدت مصادر لقناة "الشروق نيوز"، إن الطائرة تابعة لفرقة مراقبة الحدود التابعة للدرك الوطني، سقطت بمنطقة لجدر بلدية قصدير دائرة مكمن بن عمر في ولاية النعامة، على الساعة الحادية عشر ليلا، فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الضحايا وإخماد الحريق.

هذا وقد أمر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق فوري من أجل معرفة ملابسات وأسباب الحادث، كما قدم خالص تعازيه لأسرتي الضحيتين.