أدخلت درجة الحرارة المرتفعة المسجّلة، الثلاثاء، عشرات الجزائريين إلى مصالح الاستعجالات بسبب المضاعفات التي لحقت بهم لا سيما المسنين والمرضى المزمنين المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم، حيث استقبلت هذه الأخيرة، حسب ما وقفت عليه الشروق، العديد من الحالات أغلبها لأشخاص مسنين بسبب ارتفاع الضغط الدموي والسكري في الدم.
ووفق ما أكده العديد من مرافقي المرضى الذين التقيناهم بالاستعجالات الطبية لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، فإن ذويهم أصيبوا فجأة بأعراض أفقدتهم الوعي اضطرتهم بعدها إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية خوفا من تعقّد حالتهم الصحية، وزادهم الصيام تأثيرا بسبب رفض بعضهم الإفطار إلا بعد بلوغ أبواب المستشفى.
"زهية.ر" سيّدة في السبعين من العمر وجدناها ممدة على السرير وبجوارها ابنتها التي كانت تبدو قلقة على حالة أمها غير أنّ الأطباء طمأنوها بعدم وجود خطورة عليها وهو ما هدّأها قليلا.
وبدورها نقلت شابة أخرى أمها المسنة إلى نفس المصلحة بسبب ارتفاع ضغطها، حيث مكثت هناك إلى غاية استعادة وعيها وتجاوزها مرحلة الخطر.
وبدورنا اقتربنا من الفريق العامل في المصلحة الذين أكّدوا لنا وجود حالات قليلة ليست على درجة من الخطورة تتعلق في الأغلب بمرضى ارتفاع الضغط الدموي.
أمّا البروفيسور، سالمي أمين، رئيس وحدة الاستعجالات الطبية والإنعاش بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، فأكد في حديثه إلى الشروق أنّ الأمور إلى غاية الآن لم تصل إلى ذروتها متوقعا ارتفاع عدد المرضى خلال الفترات المتراوحة بين منتصف النهار وإلى غاية الرابعة بعد الزوال وهي التي وصفها بالفترة الحرجة، لا سيما إن استمرت الحرارة على مدار الأيام المقبلة.
وأكد المختص أنّ المسنين هم أكثر ضحايا الحرارة المرتفعة بسبب تعرضهم لضربات الشمس.
ونفى البروفيسور استقبال مصلحة الإنعاش أي حالة خطيرة في الوقت الحالي ماعدا حالات أخرى تم إسعافها في حينها.
ونصح المختص في الأخير جميع الجزائريين لا سيما المرضى والمسنين بتفادي التعرض للشمس والتنقل في فترات الذروة بين الساعة 12 و16سا واتخاذ التدابير اللازمة بمجرد الشعور بالأعراض الأوّلية مثل التعرق والعطش الشديد والتعب أو الفشل.
الجزائريون على موعد مع أسبوع ساخن
توقع الشيخ فرحات المختص في الأرصاد الجوية، تسجيل درجات تصل إلى 37 لمدة 4 أيام ابتداء من الثلاثاء، في كل من وهران عنابة، والعاصمة، وحرارة تفوق 42 درجة في مناطق داخلية كعين الدفلى ومعسكر وغليزان، وجنوب المدية.
أما في الجنوب فمعدل الحرارة يتراوح حسب الشيخ فرحات، بين 40 و46 درجة، مع ترقب رعود وأمطار على مرتفعات الطاسيلي والهقار.
وأكد الشيخ فرحات، أن هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يمكن أن يستمر إلى الجمعة، حيث نصح بتفادي الخروج إلى الشارع والتعرض للشمس في أوقات الذروة وهي بين العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال.
ونظرا إلى هذا الارتفاع المحسوس في دراجات الحرارة، والمتزامن مع النصف الثاني لشهر رمضان، حيث يفقد الصائم الكثير من الطاقة، سيما فيما يتعلق بكبار السن، أصدرت وزارة الصحة بيانا تحذر فيه من التعرض لأشعة الشمس، والخروج في أوقات الذروة، كما قدمت إرشادات ونصائح تتعلق بكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
وقالت ممثلة وزارة الصحة سامية عمراني، إن شرب الماء في الليل وفي فترة ما بين الفطور والسحور، بمقدار لتر واحد، ضروري للصائمين، إلى جانب تناول الفواكه التي تحتوي على كمية من الماء كالبطيخ.
وقدمت المكلفة ببرنامج الأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة، الدكتورة جميلة نذير، في اتصال بالشروق، مجموعة من النصائح الهامة لكيفية الوقاية من درجات الحرارة العالية وضربات الشمس بالنسبة للصائمين، حيث نصحت بوضع ستائر خشنة في النوافذ خاصة نوافذ العمارات، والاستحمام بصفة متكررة بالماء الدافئ وتغطية الرأس بالقبعة عند الخروج إلى الشارع، مع وضع نظارات لتغطية الأعين، ارتداء ملابس فضفاضة وواسعة وفاتحة الألوان، والسير في الظل، ووضع مراهم حماية البشرة.
وحذرت، من صوم الأطفال وكبار السن ومن إبقائهم داخل السيارات لمدة طويلة، وقالت إن شرب الماء ضروري ما ين الإفطار والسحور.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1أسئلة اليوم الثالث من "الباك".. تخلط أوراق الأدبيين والعلميين
2إغماءات وسط المترشحين والأساتذة بسبب الحرارة .. و"الإداريون" لإنقاذ الحراسة
3بوتفليقة يوقّع الأربعاء "خطة عمل" حكومة تبون
4اتفاق بين الجزائر وفرنسا على تقوية العلاقات الثنائية والحل السلمي بليبيا
5الألمنيوم والأحذية لتمرير الهواتف الذكية عبر جهاز كشف المعادن!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
محمد بن محمد البليدي
حبيب راشدين
"حزب واحد" بلا هوية من سدنة الأوليغارشية
جمال لعلامي
"الهفّ" صائم!
قادة بن عمار
الفتنة التي توحِّدنا!
ناصر الدين الميلي
الحرية منة ربانية
التهامي مجوري
قصة الهوان العربي في الذكرى الـ50 لسقوط القدس وفتنة الخليج الجديدة!!
سليم قلالة
على الوعي المُتراكم أَنْ ينتصر
جمال لعلامي
حاشا.. المظلومة التغبوية!
صالح عوض
فلسطين لا تقبل القسمة
محمد الهادي الحسني
وماذا عن التزامكم مع الله؟
الفيديو
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
أطباء يحذرون من صيام الأطفال والمسنين وينصحون بالماء وتفادي الحر
طوارئ في المستشفيات واستمرار لهيب الحر إلى الجمعة
كريمة خلاّص / وهيبة سليماني
أدخلت درجة الحرارة المرتفعة المسجّلة، الثلاثاء، عشرات الجزائريين إلى مصالح الاستعجالات بسبب المضاعفات التي لحقت بهم لا سيما المسنين والمرضى المزمنين المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم، حيث استقبلت هذه الأخيرة، حسب ما وقفت عليه الشروق، العديد من الحالات أغلبها لأشخاص مسنين بسبب ارتفاع الضغط الدموي والسكري في الدم.
تغطيات ذات صلة
طوارئ في المستشفيات واستمرار لهيب الحر إلى الجمعة
الأمريكان لتأهيل الموزعات الآلية للأوراق النقدية لبريد الجزائر
"ليس لبن صالح ابن اسمه نزيم.. وابناه موظفان وليسا تاجرين"!
الألمنيوم والأحذية لتمرير الهواتف الذكية عبر جهاز كشف المعادن!
مدن الجزائر وقت الإفطار.. لا نقل ولا دواء ولا بيع ولا شراء
ووفق ما أكده العديد من مرافقي المرضى الذين التقيناهم بالاستعجالات الطبية لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، فإن ذويهم أصيبوا فجأة بأعراض أفقدتهم الوعي اضطرتهم بعدها إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية خوفا من تعقّد حالتهم الصحية، وزادهم الصيام تأثيرا بسبب رفض بعضهم الإفطار إلا بعد بلوغ أبواب المستشفى.
"زهية.ر" سيّدة في السبعين من العمر وجدناها ممدة على السرير وبجوارها ابنتها التي كانت تبدو قلقة على حالة أمها غير أنّ الأطباء طمأنوها بعدم وجود خطورة عليها وهو ما هدّأها قليلا.
وبدورها نقلت شابة أخرى أمها المسنة إلى نفس المصلحة بسبب ارتفاع ضغطها، حيث مكثت هناك إلى غاية استعادة وعيها وتجاوزها مرحلة الخطر.
وبدورنا اقتربنا من الفريق العامل في المصلحة الذين أكّدوا لنا وجود حالات قليلة ليست على درجة من الخطورة تتعلق في الأغلب بمرضى ارتفاع الضغط الدموي.
أمّا البروفيسور، سالمي أمين، رئيس وحدة الاستعجالات الطبية والإنعاش بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، فأكد في حديثه إلى الشروق أنّ الأمور إلى غاية الآن لم تصل إلى ذروتها متوقعا ارتفاع عدد المرضى خلال الفترات المتراوحة بين منتصف النهار وإلى غاية الرابعة بعد الزوال وهي التي وصفها بالفترة الحرجة، لا سيما إن استمرت الحرارة على مدار الأيام المقبلة.
وأكد المختص أنّ المسنين هم أكثر ضحايا الحرارة المرتفعة بسبب تعرضهم لضربات الشمس.
ونفى البروفيسور استقبال مصلحة الإنعاش أي حالة خطيرة في الوقت الحالي ماعدا حالات أخرى تم إسعافها في حينها.
ونصح المختص في الأخير جميع الجزائريين لا سيما المرضى والمسنين بتفادي التعرض للشمس والتنقل في فترات الذروة بين الساعة 12 و16سا واتخاذ التدابير اللازمة بمجرد الشعور بالأعراض الأوّلية مثل التعرق والعطش الشديد والتعب أو الفشل.
الجزائريون على موعد مع أسبوع ساخن
توقع الشيخ فرحات المختص في الأرصاد الجوية، تسجيل درجات تصل إلى 37 لمدة 4 أيام ابتداء من الثلاثاء، في كل من وهران عنابة، والعاصمة، وحرارة تفوق 42 درجة في مناطق داخلية كعين الدفلى ومعسكر وغليزان، وجنوب المدية.
أما في الجنوب فمعدل الحرارة يتراوح حسب الشيخ فرحات، بين 40 و46 درجة، مع ترقب رعود وأمطار على مرتفعات الطاسيلي والهقار.
وأكد الشيخ فرحات، أن هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يمكن أن يستمر إلى الجمعة، حيث نصح بتفادي الخروج إلى الشارع والتعرض للشمس في أوقات الذروة وهي بين العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال.
ونظرا إلى هذا الارتفاع المحسوس في دراجات الحرارة، والمتزامن مع النصف الثاني لشهر رمضان، حيث يفقد الصائم الكثير من الطاقة، سيما فيما يتعلق بكبار السن، أصدرت وزارة الصحة بيانا تحذر فيه من التعرض لأشعة الشمس، والخروج في أوقات الذروة، كما قدمت إرشادات ونصائح تتعلق بكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
وقالت ممثلة وزارة الصحة سامية عمراني، إن شرب الماء في الليل وفي فترة ما بين الفطور والسحور، بمقدار لتر واحد، ضروري للصائمين، إلى جانب تناول الفواكه التي تحتوي على كمية من الماء كالبطيخ.
وقدمت المكلفة ببرنامج الأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة، الدكتورة جميلة نذير، في اتصال بالشروق، مجموعة من النصائح الهامة لكيفية الوقاية من درجات الحرارة العالية وضربات الشمس بالنسبة للصائمين، حيث نصحت بوضع ستائر خشنة في النوافذ خاصة نوافذ العمارات، والاستحمام بصفة متكررة بالماء الدافئ وتغطية الرأس بالقبعة عند الخروج إلى الشارع، مع وضع نظارات لتغطية الأعين، ارتداء ملابس فضفاضة وواسعة وفاتحة الألوان، والسير في الظل، ووضع مراهم حماية البشرة.
وحذرت، من صوم الأطفال وكبار السن ومن إبقائهم داخل السيارات لمدة طويلة، وقالت إن شرب الماء ضروري ما ين الإفطار والسحور.