أطنان من الكراسي والطاولات القديمة شوهت منظرها مؤسسات تعليمية تحولت إلى مقابر للخردة بالمسيلة

تحولت عشرات المؤسسات التعليمية بالمسيلة في السنوات الأخيرة، وبالأحرى جزء من ساحاتها إلى مقبرة واسعة لمئات بل آلاف الطاولات والكراسي القديمة ومختلف أنواع الخردة التي تبدو من خلال الوهلة الأولى أنه مر عليها أزيد من 20 سنة.

وكانت لـ "الشروق" فرصة الحديث مع بعض مديري المتوسطات والثانويات عن أسباب وجود هذه الأكوام والأطنان من الأثاث القديم؟ فأكدوا أن هناك بعض الإجراءات والترتيبات القانونية التي يتم اتباعهما بخصوص الأثاث القديم الذي تتخلص منه كل متوسطة أو ثانوية على مدار السنة. فعملية الإسقاط، كما أوضحوا، تتم بحضور لجنة خاصة تقوم بمعاينة الطاولات القديمة والكراسي بحضور الأطراف المعنية بما فيها إدارة المؤسسة التعليمية المعنية بالعملية، بالإضافة إلى أملاك الدولة وغيرها، وبعد هذا الإجراء من المفترض- يقول ممن تحدثوا إلينا- تصبح تلك المؤسسة في حل من الخردة والأثاث القديم، لكن يتضح أن عملية نقله والتخلص منه هي الإشكالية التي تعاني منها أغلب إدارات المتوسطات والثانويات على مستوى الولاية، الأمر الذي تحول برأي هؤلاء إلى هاجس يومي يطارد الإدارات التعليمية على اعتبار أن أطنان الخردة المشار إليها أصبحت بمرور الوقت تتربع على جزء معتبر من ساحة المؤسسات.. والصور التي تمكنا من التقاطها من داخل سور إحدى الثانويات وسط عاصمة الولاية المسيلة تؤشر على مدى استفحال الظاهرة أمام صعوبة اتخاذ أي إجراء يستهدف التخلص من تلك الأكوام التي تتعاظم بشكل مستمر كونها تستقبل الخردة على مدار السنة الدراسية.

ويقول بعض الأساتذة والمربين إن عملية رمي الأثاث القديم المتمثل في الطاولات والكراسي والخزائن والمكاتب تسجل عبر كافة المتوسطات والثانويات التي يتجاوز عددها 65 ثانوية، والأكيد- يضيف هؤلاء- أن هذه الخردة أصبحت بمرور الوقت تضيق الخناق على التلاميذ أثناء وجودهم في الساحات خلال الراحة أو في أوقات الامتحانات. صحيح أنه في الغالب يختار لتلك الخردة زاوية بعيدة نوعا ما عن المجال الذي يتحرك عبره التلاميذ، لكنها في كل الحالات تشكل خطرا عليهم، مما دفع إدارات بعض المؤسسات إلى مراسلة الجهة الوصية بغرض التدخل وإيجاد آليات فعالة تقضي على أكوام الخردة مترامية الأطراف، وهناك من طالب بضرورة منح حرية التصرف لإدارة المتوسطة أو الثانوية في أثاثها القديم طبقا لإجراءات قانونية مضبوطة بعيدا عن كل الإجراءات القديمة التي توصف بأنها معقدة.