غياب النقل يفسد متعة العائلات حديقة التسلية "دنيا بارك" محج العائلات البويرية في سهرات رمضان

تحوّلت حديقة التسلية "دنيا بارك" المتواجدة بدار البيئة بمدينة البويرة إلى وجهة مفضّلة للعائلات الباحثة عن الراحة والسهر خلال رمضان، حيث تقصدها العائلات من كل ربوع الولاية، مفضلة السهر على مستواها إلى غاية الثانية صباحا، خاصة وأن الحديقة توفّر فضاء للعب الأطفال، ومتنفسا لربات البيوت بعد يوم طويل من المشقة لتحضير مائدة رمضان.

وفي ظلّ انعدام فضاءات الترفيه الأخرى بولاية البويرة، تفضل مئات العائلات "دنيا بارك" والتي أصبحت تستقطب كل يوم أعدادا متزايدة من الزوار، والمتنزهين الذين يحبذون قضاء ساعات هادئة في وسط طبيعي. وكانت الحديقة مفتوحة للزوار نهارا، إلا أنه ومع حلول رمضان ارتأت الإدارة فتحها ليلا مباشرة بعد الإفطار إلى غاية الثانية صباحا. فباتت تستقطب المواطنين، خصوصا مع توفر بعض الخدمات كألعاب للأطفال والأمن.

لكن تبقى النقطة السوداء حسب أرباب العائلات هو غياب النقل، ما عكر سهراتهم وأجبرهم على قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في غياب الحافلات، وحتى سيارات الأجرة التي ترفض نقل أكثر من شخصين، فما بالك بعائلات كثيرة العدد، ما يجعلهم عرضة لعصابات الليل التي تنتشر بالأماكن العمومية وتتحين الفرص للإيقاع بضحاياها في الأماكن المعزولة والمظلمة التي تفتقد للتغطية الأمنية.