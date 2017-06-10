اكد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الاربعاء، تسليم الإرهابي "ر. نسيم"، نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بتيبازة، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شخصان مشبوهان، يعتقد انهما يدعمان الجماعات الإرهابية بقسنطينة.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، تاجر مخدرات المدعو "ن.ع"، وحجزت "57.5" كيلوغرام من الكيف المعالج، وسيارة سياحية، ومبلغ مالي يقدر بـ 2.802.500 دج، فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني بولاية الطارف، مهربين بحوزتهم "5.5" كيلوغرام من المرجان.
من جانبه، أوقف الجيش، بكل من غرداية وبرج باجي مختار، خمسة مهربين وحجزت شاحنة وثلاث سيارات رباعية الدفع محملة بـ"3830" لتر من الوقود.
من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ "13" شخصا، كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، وعناصر الدرك الوطني، وحراس الحدود، بكل من تلمسان ووهران وأدرار والمنيعة والأغواط، "22" مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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اكد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الاربعاء، تسليم الإرهابي "ر. نسيم"، نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بتيبازة، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شخصان مشبوهان، يعتقد انهما يدعمان الجماعات الإرهابية بقسنطينة.
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، تاجر مخدرات المدعو "ن.ع"، وحجزت "57.5" كيلوغرام من الكيف المعالج، وسيارة سياحية، ومبلغ مالي يقدر بـ 2.802.500 دج، فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني بولاية الطارف، مهربين بحوزتهم "5.5" كيلوغرام من المرجان.
من جانبه، أوقف الجيش، بكل من غرداية وبرج باجي مختار، خمسة مهربين وحجزت شاحنة وثلاث سيارات رباعية الدفع محملة بـ"3830" لتر من الوقود.
من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ "13" شخصا، كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، وعناصر الدرك الوطني، وحراس الحدود، بكل من تلمسان ووهران وأدرار والمنيعة والأغواط، "22" مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.