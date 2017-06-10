انتخب هياكله بالمجلس الشعبي الوطني الأرندي يعيين النائب بلعباس بلعباس رئيسا لمجموعته البرلمانية

عيّن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأربعاء، النائب عن ولاية الجلفة، وعضو المكتب الوطني، بلعباس بلعباس رئيسا لمجموعته البرلمانية، كما أسفرت عملية انتخاب هياكله بالمجلس الشعبي الوطني، على انتخاب ثلاثة نواب لرئيس المجلس وأربعة رؤساء لجان وأربعة نواب لرؤساء اللجان، حسب بيان أوردته المجموعة البرلمانية للأرندي.

ويذكر أن الأمين الولائي لحزب الأرندي "بلعباس بلعباس"، كان قد تقلد شهر جانفي 2010 نفس المنصب كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب داخل مجلس الأمة حينما كان سيناتورا عن ولاية الجلفة.

أوضح البيان، أنه تم انتخاب كل من النواب طورشي بوجمعة و سنوسي أمين وفوزية بن سحنون، نوابا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، كما تم انتخاب بودراجي مسعود رئيسا للجنة الدفاع الوطني، وبن مرابط فؤاد رئيسا للجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط والإتصال، والصافي العرابي رئيسا للجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، ورتيبة عياد رئيسة للجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.

وتم انتخاب نواب رؤساء، أربعة لجان برلمانية، ويتعلق الأمر بلجنة المالية والميزانية ولجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ولجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني ولجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات، وكذا انتخاب مقرري أربع لجان، وهي لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية ولجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية، ولجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة ولجنة الثقافة والإتصال.