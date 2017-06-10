أيوب العايب الحاصل على معدل 10 في "البيام" بالوادي نموذج للتفوّق في الدراسة وحفظ القرآن الكريم

استطاع الطفل أيوب العايب ابن مدينة حاسي خليفة بالوادي، من أن يفتك معدل 10/10 في امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، بعد أن حاز على العلامة الكاملة في كل مواد الامتحان.

ويجمع أيوب بين تفوقه الدراسي وحفظه للقرآن الكريم، إذ يحفظ 15 حزبا منه، ويؤكد والده أنه يوازن بين دراسته في المدرسة القرآنية والمدرسة العادية، حيث تميزت مسيرته منذ التحاقه بها بتحقيق نتائج متميزة، إذ لم ينزل معدله عن 9.50، ويتفق كل المعلمين الذين تعاقبوا على تدريس أيوب بأخلاقه الحميدة وبذكائه وفطنته واجتهاده، وكذا بتفانيه في كل الأعمال الدراسية التي يتم تكليفه بها، وحاز طيلة مشواره في المدرسة الابتدائية على عديد الشهادات والجوائز المختلفة. ولم يقتصر تفوّق أيوب على التعليم النظامي، بل تعداه إلى العلم الشرعي، حيث يدرس كتاب الله تعالى في إحدى المدارس القرآنية في مدينته، ويتمنى والده أن يكمل حفظ القرآن الكريم كاملا.

ويطمح أيوب في أن يكمل دراسته بنفس الوتيرة من النجاح ومواصلة تعليمه حتى مراحل متقدمة من التعليم العالي، وكذا تحقيق حلم والده في ختم القرآن الكريم.