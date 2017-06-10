من انقطاع شبكات الهاتف النقال والثابت إلى انعدام السيولة مكاتب بريدية بالمناطق النائية بإيليزي خارج الخدمة

لا تزال المناطق النائية بولاية إيليزي، تعرف متاعب جدية وحقيقية في قطاع الاتصالات وخدمة البريد، فعدد من المناطق النائية، ورغم أنها استفادت من مكاتب بريدية، إلا أن تلك المكاتب بقيت هياكل لا تسمن ولا تغني من جوع.

ويرجع ذلك بحسب سكان المناطق النائية في البلديات الست التابعة لولاية إيليزي إلى المتاعب الناجمة عن ضعف التزوّد بالسيولة ومشاكل الشبكة الخاصة بتسيير المراكز، بسبب هشاشة منظومة الاتصالات هناك، فمكاتب البريد بتبكات وتين الكوم، تعتبر نموذجا حيا عن هذه الحالات. وفي السياق عبر سكان قرية تين الكوم عن تذمرهم بعد أن لم يستطيعوا إيجاد حلّ لمشاكلهم المتراكمة مع مكتب البريد الموجود على مستوى القرية الحدودية التي يتواجد بها المرفق المذكور منذ فترة ليست بطويلة، حيث بقيت تعاملاتهم مرتبطة بمراكز بريد مدينة جانت التي تبعد عن قريتهم 201 كيلومتر، وهذا بسبب غياب السيولة المالية على مدار العام، ما أجبرهم في كل مرة على التنقل نحو المدينة لسحب أموال واقتناء ما يحتاجونه منها في كل مرة، بينما زاد من حدة المشكلة، متاعب المنطقة في جانب الاتصالات المنقطعة على مدار أشهر السنة، حيث لا تعود للخدمة أياما لتنقطع مجددا، هذا الأمر أفرز حالة من الاستياء على مستوى بعض الهياكل البريدية بالمناطق النائية التي تحوّلت إلى هياكل فحسب.

ويطالب مواطنو تلك المناطق بضرورة قيام المديرية المعنية بواجبها في هذا الجانب، حيث تعتبر مسألة تأمين الأموال نحو تلك المكاتب البريدية التي يتحجج بها المسؤولون عن القطاع في كل مرة، من مسؤولية والتزامات قطاع البريد، ففي نظر المواطن في تلك المناطق أن هناك حلول كثيرة لتأمين الأموال أثناء نقلها كون تلك المناطق الحدودية، خاصة تعرف حركة تنقل للقوات المسلحة كان يفترض أن يتم التنسيق معها في هذا الجانب، غير أن الأموال ليست وحدها ما يؤرق مواطني المناطق النائية، بل الاتصالات المعطلة، كما هو حاصل بمناطق اهرير منذ أيام وتين الكوم منذ فترة طويلة، رغم المشروع الذي تم إيصاله للمنطقة، وذلك على أمل أن يوضع في الخدمة في الفترات السابقة ولم يحصل ذلك.