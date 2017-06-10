إصابة زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي في إطلاق نار

قالت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، إن مسلحاً فتح النار خلال تدريب لرياضة البيسبول حضره ساسة أمريكيون في الإسكندرية في ولاية فرجينيا.

وأسفرت العملية عن إصابة عدة أشخاص بينهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز.