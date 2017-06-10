إصابة زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي في إطلاق نار

date 2017/06/14 views 160 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

قالت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، إن مسلحاً فتح النار خلال تدريب لرياضة البيسبول حضره ساسة أمريكيون في الإسكندرية في ولاية فرجينيا.

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وأسفرت العملية عن إصابة عدة أشخاص بينهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز.

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