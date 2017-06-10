أعلنت وزارة التجارة أن أكثر من 35 ألف تاجر معنيون بمداومة عيد الفطر عبر كامل التراب الوطني، من اجل ضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأكد بيان للوزارة أنه " تم تسخير 2142 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 35876 تاجرا من بينهم 7454 ينشطون في قطاع المخابز و22833 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8145 في قطاع النشاطات المختلفة و453 وحدة إنتاجية (311 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية)".
وأوضح أن ذلك جاء بهدف "ضمان تموين منتظم للمواطنين من حيث المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع".
وحسب الوزارة فإن التجار المعنيين بالمداومة مدعوون للمساهمة بقوة في إنجاح هذا البرنامج.
وعادة ما تشهد مناسبة العيد معاناة للمواطنين بالمدن الكبرى بصفة خاصة من ظاهرة إغلاق المحلات التجارية وخصوا تلك التي تقدم سلعا ذات استهلاك واسع مثل الخبز والمواد الغذائية الأسياسية، فيالوقت الذي يتبادل التجار والوزارة التهم حول الظاهرة.
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تجنيد 35 ألف تاجر لمداومة العيد
عبد الرزاق.ب
أعلنت وزارة التجارة أن أكثر من 35 ألف تاجر معنيون بمداومة عيد الفطر عبر كامل التراب الوطني، من اجل ضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
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وأكد بيان للوزارة أنه " تم تسخير 2142 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 35876 تاجرا من بينهم 7454 ينشطون في قطاع المخابز و22833 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8145 في قطاع النشاطات المختلفة و453 وحدة إنتاجية (311 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية)".
وأوضح أن ذلك جاء بهدف "ضمان تموين منتظم للمواطنين من حيث المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع".
وحسب الوزارة فإن التجار المعنيين بالمداومة مدعوون للمساهمة بقوة في إنجاح هذا البرنامج.