البرلمان المصري يوافق على منح السعودية "تيران وصنافير"

وافق البرلمان المصري، الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، حسب ما وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل.

واعترض بعض النواب على الاتفاقية ورددوا هتاف "مصرية.. مصرية" وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.