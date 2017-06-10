مجلس الوزراء يناقش مخطط عملها بوتفليقة يجتمع بحكومته الجديدة

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد ظهر الأربعاء، أول اجتماع لمجلس الوزراء مع الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون.

وسيخصص هذا الاجتماع لدراسة والمصادقة على برنامج عمل الحكومة، والذي سيعرض لاحقا على البرلمان للمناقشة والمصادقة.

وكان مقررا أن يعرض مخطط عمل حكومة تبون في 18 من الشهر الجاري على المجلس الشعبي الوطني غير أن ذلك أصبح غير ممكن من حيث الآجال القانونية كون مجلس الوزراء مازال لم يصادق على البرنامج.

ووفق القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وعلاقته بالحكومة فإن عرض المخطط للمناقشة والمصادقة يكون أسبوعا بعد تقديم نسخة منه للنواب للإطلاع عليها وهو ما يجعل مناقشة هذا البرنامج تتأجل إلى ما بعد عيد الفطر.