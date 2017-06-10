حادثة فرض طالب في الامتحانات تفجر الوضع أساتذة العلوم السياسية يعودون إلى الاحتجاج

أعلنت هيئة التدريس بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر3 عن وقفت احتجاجية، الخميس، لإعلان رفض ما أسمته تدخلات الإدارة غير القانونية في صلاحيات الأساتذة وانتشار ظاهرة البلطجة.

وجاء قرار الاحتجاج حسب نقابيين بعد تسجيل حادثة غير مقبولة يوم 13 جوان 2017 بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية عندما جاء العميد مرفوقا بطالب ليدخله بالقوة لاجتياز الامتحان الاستدراكي لمقياس نظرية التنظيم والتسيير رغم تاخره بـ 40 دقيقة عن موعد الامتحان.

ووفق ذات المصدر فإن "الأدهى والأمر أن هذا الطالب قد طرد نهائيا من الجامعة بقرار من المجلس التأديبي لجامعة الجزائر 3، وذلك يوم 05 جوان الجاري بعد ما اعتدى هو ومجموعة من البلطجية على أساتذة وعمال كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير".

ووصف الأساتذة المحتجون ما يحدث بالتجاوز لصلاحيات الأستاذ وانحرافا خطيرا لطخ سمعة الجامعة الجزائرية ويستدعي التجند لوقفه.