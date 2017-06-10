غلق مصحة بأم البواقي بعد تعرض طفل مختون لمضاعفات

أمر مدير الصحة، بأم البواقي، الأربعاء، بغلق مصحة خاصة بمدينة عين فكرون، تحفظيا، وذلك عقب حدوث مضاعفات صحية لأحد الأطفال المختونين بالمصحة.

المدير الولائي للصحة، صرح لـ"الشروق" أنه وبعد تلقي مصالحه بلاغا يفيد بحدوث مضاعفات صحية لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، عقب عملية ختانه بمصحة خاصة، تم التكفل الصحي بالطفل وتحويله إلى مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة، ومن ثم إلى مستشفى قسنطينة الجامعي.. وتم حينها استدعاء صاحب المصحة قبل الإقرار بغلقها تحفظيا، بعدما اتضح أنّ المصحة تجري عمليات الختان من دون رخصة.

وأضاف محدثنا أنّ عمليات الختان تم فتحها على مستوى جميع المؤسسات العمومية الاستشفائية منذ الفاتح من الشهر الفضيل وتم تكليف أطباء جراحين للقيام بالعملية، مع منع إجراء أي عملية ختان خارج الوسط الاستشفائي المخصص لذلك، كما يستوجب على المصحات الخاصة الحصول على رخصة من الجهات المخولة قانونا من أجل إجراء عمليات الختان، للحد من الأخطاء الطبية المقترفة في حق الطفولة جراء عمليات الختان.