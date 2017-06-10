أمر مدير الصحة، بأم البواقي، الأربعاء، بغلق مصحة خاصة بمدينة عين فكرون، تحفظيا، وذلك عقب حدوث مضاعفات صحية لأحد الأطفال المختونين بالمصحة.
المدير الولائي للصحة، صرح لـ"الشروق" أنه وبعد تلقي مصالحه بلاغا يفيد بحدوث مضاعفات صحية لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، عقب عملية ختانه بمصحة خاصة، تم التكفل الصحي بالطفل وتحويله إلى مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة، ومن ثم إلى مستشفى قسنطينة الجامعي.. وتم حينها استدعاء صاحب المصحة قبل الإقرار بغلقها تحفظيا، بعدما اتضح أنّ المصحة تجري عمليات الختان من دون رخصة.
وأضاف محدثنا أنّ عمليات الختان تم فتحها على مستوى جميع المؤسسات العمومية الاستشفائية منذ الفاتح من الشهر الفضيل وتم تكليف أطباء جراحين للقيام بالعملية، مع منع إجراء أي عملية ختان خارج الوسط الاستشفائي المخصص لذلك، كما يستوجب على المصحات الخاصة الحصول على رخصة من الجهات المخولة قانونا من أجل إجراء عمليات الختان، للحد من الأخطاء الطبية المقترفة في حق الطفولة جراء عمليات الختان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1أفارقة مسلمون يحوّلون مساجد أدرار إلى فنادق
2وزير الصناعة يأمر بالتحقيق حول فضيحة وحدة "CO 1" بمركب الحجار
3شرطي يقتل مغني أعراس لأنه لم يؤد له أغنيته المفضلة!
4مغتربون يطلقون حملة لإنجاز مستشفى بخنشلة في ذكرى "بدر"
5نموذج للتفوّق في الدراسة وحفظ القرآن الكريم
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
محمد بن محمد البليدي
حبيب راشدين
"حزب واحد" بلا هوية من سدنة الأوليغارشية
جمال لعلامي
"الهفّ" صائم!
قادة بن عمار
الفتنة التي توحِّدنا!
ناصر الدين الميلي
الحرية منة ربانية
التهامي مجوري
قصة الهوان العربي في الذكرى الـ50 لسقوط القدس وفتنة الخليج الجديدة!!
سليم قلالة
على الوعي المُتراكم أَنْ ينتصر
جمال لعلامي
حاشا.. المظلومة التغبوية!
صالح عوض
فلسطين لا تقبل القسمة
محمد الهادي الحسني
وماذا عن التزامكم مع الله؟
الفيديو
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
غلق مصحة بأم البواقي بعد تعرض طفل مختون لمضاعفات
آمال شيبان
أمر مدير الصحة، بأم البواقي، الأربعاء، بغلق مصحة خاصة بمدينة عين فكرون، تحفظيا، وذلك عقب حدوث مضاعفات صحية لأحد الأطفال المختونين بالمصحة.
تغطيات ذات صلة
تاريخ عريق وهندسة معمارية متميزة
الإفطار على الشواطئ.. حين يجتمع الاستجمام بالتقاليد الرمضانية
غلق مصحة بأم البواقي بعد تعرض طفل مختون لمضاعفات
هكذا فر 1200 سجين من "لامبيز" بباتنة قبل أذان الإفطار
" قائمة العار'' تخرج سكان ومنتخبون بدالي إبراهيم للشارع
المدير الولائي للصحة، صرح لـ"الشروق" أنه وبعد تلقي مصالحه بلاغا يفيد بحدوث مضاعفات صحية لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، عقب عملية ختانه بمصحة خاصة، تم التكفل الصحي بالطفل وتحويله إلى مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة، ومن ثم إلى مستشفى قسنطينة الجامعي.. وتم حينها استدعاء صاحب المصحة قبل الإقرار بغلقها تحفظيا، بعدما اتضح أنّ المصحة تجري عمليات الختان من دون رخصة.
وأضاف محدثنا أنّ عمليات الختان تم فتحها على مستوى جميع المؤسسات العمومية الاستشفائية منذ الفاتح من الشهر الفضيل وتم تكليف أطباء جراحين للقيام بالعملية، مع منع إجراء أي عملية ختان خارج الوسط الاستشفائي المخصص لذلك، كما يستوجب على المصحات الخاصة الحصول على رخصة من الجهات المخولة قانونا من أجل إجراء عمليات الختان، للحد من الأخطاء الطبية المقترفة في حق الطفولة جراء عمليات الختان.