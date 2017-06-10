جريو مخرج "ناس السطح": لم نسئ لناس الشلف وعز الدين كرّمناه بهذه الحلقة!

رد عبد القادر جريو، مخرج برنامج "ناس السطح" المذاع على قناة "الشروق نيوز"، بقوة على بعض "الصيادين" في المياه العكرة الذين أشعلوا خلال اليومين الماضيين مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين فريق البرنامج بإهانة سكان الشلف، وهو ما نفاه "جريو" والفكاهي محمد خسّاني الذي تقمص دور الفنان الشاب عز الدين الشلفي.

رد "جريو" جاء عبر "فيديو" جديد نشره على صفحة "ناس السطح" على موقع "فايسبوك"، قلّل خلاله من هول "الضجة" التي أراد أن يحوّلها بعض "الخلاّطين" إلى قضية رأي عام لزعزعة نجاح البرنامج، مشددا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح بإهانة أي منطقة في الجزائر، فما بالك ولاية الشلف التي ينحدر منها -حسب قوله- مساعده في الإخراج وبعض الصحفيين العاملين بالبرنامج.

وجاء في رد جريو: "فيما يخص حلقة الشلف وتقليد الفنان الشاب عز الدين الشلفي التي أثارت كل هذه الضجة، أعتقد أن ناس الشلف متحضرين، وعلى يقين بأن ما نقوم به هو كوميديا ساخرة ليس بها أي نية للإساءة، والدليل أننا نتطرق لكل الفنانين بلا استثناء منذ الموسم الأول للبرنامج، واختيارنا لعز الدين كان على أساس أنه أشهر فنان في هذه المنطقة"، مؤكدا أن تقليد "خساني" للهجة "الشلفي" بطريقة فيها مزايدة هو ليس من باب السخرية، بل تقنية من تقنيات الكوميديا الهزلية".

ولم يخف مخرج "ناس السطح" أن البعض حاول الاصطياد في المياه العكرة وإعطاء الحلقة أبعادا جهوية: "يوجد ناس مهمتهم إشعال الفتنة.. نحن نعرف ناس الشلف طيبون ويتذوقون الفن.. ما عندناش حتى حساسية اتجاه أي منطقة.. يكفينا ضغوطات رانا دايرين الذراع بيكم، وبكم نحن مستمرون للموسم السادس".

من جانبه، رد محمد خسّاني بفيديو قال فيه إنه من عشاق الفنان عز الدين الشلفي، وإنه من المستحيل أن يسيئ له: "جسّدت عز الدين حتى نتذكره، ولست أدري لماذا لم يعط البعض قراءة أخرى للحلقة، والقول إننا تطرقنا لإقصاء عز الدين ومحاولة تغييبه من المشهد الفني منذ غنائه عن الحقرة"، لافتا: "سبق وقمت بتقليد الشاب حسام والشاب بلال وهواري الدوفان وهم أبناء مدينتي (وهران)، كما قام فريق "ناس السطح" بتقديم حلقة هزلية عن مسلسل "الخاوة" الذي أشارك فيه، ومع ذلك تقبلت الأمر بصدر رحب". يختم خسّاني كلامه.