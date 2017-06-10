ربط الفنان عبدو درباسة غيابه عن الساحة الفنية مؤخرا بصعوبة الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية، قائلا إنه "لم يعد يجد متعة في المجال الفني"..
وأضاف نجل الفنان الكبير رابح درياسة في لقاء تلفزيوني عبر قناة "البلاد" إن فقدان هذا الإبداع ليس مرتبطا بالجزائر وحسب "وإنما يمتد إلى قلاع الفن في الوطن العربي على غرار مصر وسوريا"، وليس معروفا ما إذا كان هذا السبب أقنع الجمهور، خصوصا أن عبدو درياسة لم يقدم شيئا كبيرا في الساحة الفنية وظل مرتبطا بنجاح والده وتكرار أغانيه، أم أنه يريد من خلال هذا التصريح التمهيد لاعتزال الفن نهائيا بعدما لم يحقق أي نجاح يذكر فيه؟!
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سؤال في الصميم
هل يفكر عبدو درياسة في الاعتزال؟
يوسف.أ
ربط الفنان عبدو درباسة غيابه عن الساحة الفنية مؤخرا بصعوبة الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية، قائلا إنه "لم يعد يجد متعة في المجال الفني"..
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وأضاف نجل الفنان الكبير رابح درياسة في لقاء تلفزيوني عبر قناة "البلاد" إن فقدان هذا الإبداع ليس مرتبطا بالجزائر وحسب "وإنما يمتد إلى قلاع الفن في الوطن العربي على غرار مصر وسوريا"، وليس معروفا ما إذا كان هذا السبب أقنع الجمهور، خصوصا أن عبدو درياسة لم يقدم شيئا كبيرا في الساحة الفنية وظل مرتبطا بنجاح والده وتكرار أغانيه، أم أنه يريد من خلال هذا التصريح التمهيد لاعتزال الفن نهائيا بعدما لم يحقق أي نجاح يذكر فيه؟!