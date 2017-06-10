صاحب مقولة "بن عمّيييي" يشعل صفحات "الفايسبوك" النّوري: شاركت في "عاشور العاشر 2" وأنا مريض..!

تحدث الممثل الفكاهي بلاحة بن زيان، عن مشاركته في السلسلة الكوميدية الضخمة "عاشور العاشر" في موسمها الثاني ودوره الذي تقمصه وهو "النّوري"، حيث وصفها بالتجربة الفريدة من نوعها والرائعة التي جمعته مرة أخرى مع المخرج جعفر قاسم، رغم أنه كان يعاني من المرض خلال تمثيله شخصية خادم السلطان في جميع الحلقات.

وأبرز "النّوري" على هامش كواليس تصوير الحلقة الـ15 من "عاشور العاشر 2" قائلا: "كنت مريضا وفي حالة صحية سيئة خلال مشاركتي في تصوير حلقات "عاشور العاشر 2" بداية العام الجاري، لكني تلقيت كل الدعم والترحاب من زملائي الذين وقفوا إلى جانبي وساعدوني، وبالأخص المخرج جعفر قاسم الذي يمنحني دائما أدوارا تليق بي وبشخصيتي الواقعية".

وعاد "النّوري" إلى قصة طريفة حدثت له مع "الفلون بالتشيكولا" الذي يقدمه في كل حلقة للسلطان "عاشور العاشر"، حيث أوضح يقول: "خلال الكواليس في إحدى المرات أردت التحقق من حلاوة "الفلون" قبل تقديمه لعاشور، وعندما ذقته اكتشفت أنه طلاء "بانتورة"، بصراحة لا أعرف هنا هل أراد "سعيد" الذي هو مختص في الديكور والمكلف بتحضير "الفلون" أن يقتلني وأنا مريض أم ماذا (يضحك)".