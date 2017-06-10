حجز أسلحة نارية وذخيرة مهربة من تونس بخنشلة

تمكنت مصالح أمن ولاية خنشلة، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 04 قطع من الأسلحة النارية، وكمية معتبرة من الذخيرة الحية، إضافة إلى أكثر من 24 ألف خرطوشة سجائر أجنبية، مختلفة الأنواع، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة نفعية، بترقيم أجنبي، كان صاحبها بصدد تهريبها انطلاقا من تونس، عبر الشريط الحدودي بتبسة.

وذكرت مصادرنا أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا في القضية، بعد توقيف المشتبه فيه، بناء على معلومات كانت قد تلقتها بخصوص نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في التهريب، ليتم على الفور التحري في القضية، قبل نصب كمين محكم، الأربعاء ، بمنطقة المنشار، أسفر عن حجز 04 قطع من الأسلحة النارية، وأكثر من 4500 قطعة للذخيرة الحية، و2500 خرطوشة سجائر أجنبية، من مختلف الأنواع، كانت محملة على متن نفس السيارة.