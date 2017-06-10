نظم سهرة الثلاثاء عشرات المواطنين وقفة تضامنية مع سكان منطقة الريف المغربية بساحة حرية التعبير "السعيد مقبل" وسط مدينة بجاية، التي أضيئت بالشموع، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع سكان الريف الذين خرجوا في مظاهرات تنديدا بالأوضاع التي يعيشونها، واستنكر المشاركون في هذه الوقفة التضامنية من فنانين ومثقفين وجامعيين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومواطنين بسطاء وغيرهم، قدموا من مختلف مناطق الولاية وخارجها، سياسة القمع التي انتهجتها السلطات المغربية في حق الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بتغيير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بدل الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وحسب بيان لجنة التضامن "بجاية- الريف" التي أنشئت مؤخرا جاء فيه: "بعد عدة أشهر من احتجاج السكان ضحايا تهميش المخزن بمنطقة الريف شمال المغرب سلميا من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية وهوياتية محضة وبدلا من فتح حوار صريح وشفاف مع الممثلين الشرعيين للحراك، لجأت السلطات المغربية إلى عمليات خسيسة تفوق التصور، منها الحملات الشرسة التي شنتها وسائل الإعلام المغربية التابعة إلى الحكومة المركزية التي جاءت لتشويه هذه الحركة ومقاصدها والقمع والترهيب الذي طال السكان وسجن قادة ونشطاء الحراك والتعذيب المعنوي والمادي في خرق سافر لكل المواثيق الدولية".
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وقفة تضامنية ببجاية مع سكان منطقة الريف المغربية
ع. تڤمونت
نظم سهرة الثلاثاء عشرات المواطنين وقفة تضامنية مع سكان منطقة الريف المغربية بساحة حرية التعبير "السعيد مقبل" وسط مدينة بجاية، التي أضيئت بالشموع، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع سكان الريف الذين خرجوا في مظاهرات تنديدا بالأوضاع التي يعيشونها، واستنكر المشاركون في هذه الوقفة التضامنية من فنانين ومثقفين وجامعيين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومواطنين بسطاء وغيرهم، قدموا من مختلف مناطق الولاية وخارجها، سياسة القمع التي انتهجتها السلطات المغربية في حق الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بتغيير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بدل الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
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وحسب بيان لجنة التضامن "بجاية- الريف" التي أنشئت مؤخرا جاء فيه: "بعد عدة أشهر من احتجاج السكان ضحايا تهميش المخزن بمنطقة الريف شمال المغرب سلميا من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية وهوياتية محضة وبدلا من فتح حوار صريح وشفاف مع الممثلين الشرعيين للحراك، لجأت السلطات المغربية إلى عمليات خسيسة تفوق التصور، منها الحملات الشرسة التي شنتها وسائل الإعلام المغربية التابعة إلى الحكومة المركزية التي جاءت لتشويه هذه الحركة ومقاصدها والقمع والترهيب الذي طال السكان وسجن قادة ونشطاء الحراك والتعذيب المعنوي والمادي في خرق سافر لكل المواثيق الدولية".