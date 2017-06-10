أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، بالمقاطعة الإدارية للرويبة، مشتبه فيه يعمل بالصيدلية المركزية لإحدى المستشفيات العمومية بالعاصمة، تسبب في ثغرة مالية قدرها 4 ملايير سنتيم بحسابات الصيدلية، وهذا لسرقته علب خيط الجراحة.
القضية انكشفت بعد أن تقدّم مدير المؤسسة الاستشفائية المعنية إلى مصالح الشرطة لإيداع شكوى ضدّ أحد عمّال الصيدلية المركزية، مفادها اختفاء 138 علبة خيط جراحة لسنة 2017، و980 علبة في سنة 2016، وهذا بعد أن تمّ اكتشاف الأمر من قبل رئيسة المصلحة، هذه الأخيرة تبيّن لها بعد التدقيق في الحسابات ومقارنة الوصولات المخصصة للأرشيف بالتي تبقى عند المشتبه فيه، وجود خلل كبير في الحسابات، ما أجبرها على إخطار مدير المؤسسة الاستشفائية وتحرير تقرير مفصّل عن الوقائع.
وأثناء التحقيق، أكد المشتبه فيه انّه تم استدعاءه من قبل رئيسة الصيدلية التي واجهته بوصولات الطلبيات التي تبين له أنها تحمل خللا في أرقام وكميّات السلع التي تمنح للمصالح مقارنة بالوصل الأصلي، حيث أقرّ انّه قام بمنح بعض المصالح كميّات إضافية مسبقة، كما منح بعض عمّال المستشفى خيط الجراحة لاستعماله في عمليات ختان أبنائهم، وكشف بأنّ أغلب عمليات التزييف في الأرقام الخاصة بالكميات هو من قام بها وانّه معتاد على فعل ذلك بعلم رئيسة الصيدلية على اعتبار أن الغرض من ذلك هو تغطية النقص الموجود بالمستودع، ناهيك عن منح المصالح في بعض الأحيان، كميّات من خيط الجراحة بدون وصولات تثبت ذلك، وتم على إثر ذلك تقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
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يشتغل في صيدلية مركزية بمستشفى عمومي بالعاصمة
موظف يسرق خيط الجراحة ويُحدث ثغرة مالية بـ 4 ملايير
إلهام. ب
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، بالمقاطعة الإدارية للرويبة، مشتبه فيه يعمل بالصيدلية المركزية لإحدى المستشفيات العمومية بالعاصمة، تسبب في ثغرة مالية قدرها 4 ملايير سنتيم بحسابات الصيدلية، وهذا لسرقته علب خيط الجراحة.
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موظف يسرق خيط الجراحة ويُحدث ثغرة مالية بـ 4 ملايير
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القضية انكشفت بعد أن تقدّم مدير المؤسسة الاستشفائية المعنية إلى مصالح الشرطة لإيداع شكوى ضدّ أحد عمّال الصيدلية المركزية، مفادها اختفاء 138 علبة خيط جراحة لسنة 2017، و980 علبة في سنة 2016، وهذا بعد أن تمّ اكتشاف الأمر من قبل رئيسة المصلحة، هذه الأخيرة تبيّن لها بعد التدقيق في الحسابات ومقارنة الوصولات المخصصة للأرشيف بالتي تبقى عند المشتبه فيه، وجود خلل كبير في الحسابات، ما أجبرها على إخطار مدير المؤسسة الاستشفائية وتحرير تقرير مفصّل عن الوقائع.
وأثناء التحقيق، أكد المشتبه فيه انّه تم استدعاءه من قبل رئيسة الصيدلية التي واجهته بوصولات الطلبيات التي تبين له أنها تحمل خللا في أرقام وكميّات السلع التي تمنح للمصالح مقارنة بالوصل الأصلي، حيث أقرّ انّه قام بمنح بعض المصالح كميّات إضافية مسبقة، كما منح بعض عمّال المستشفى خيط الجراحة لاستعماله في عمليات ختان أبنائهم، وكشف بأنّ أغلب عمليات التزييف في الأرقام الخاصة بالكميات هو من قام بها وانّه معتاد على فعل ذلك بعلم رئيسة الصيدلية على اعتبار أن الغرض من ذلك هو تغطية النقص الموجود بالمستودع، ناهيك عن منح المصالح في بعض الأحيان، كميّات من خيط الجراحة بدون وصولات تثبت ذلك، وتم على إثر ذلك تقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.