في ترتيب جديد لـ"IMMAR" و"MMR "الشروق TV".. الأكثر مشاهدة ضمن القنوات الوطنية والعربية بالجزائر

للأسبوع الثالث على التوالي، تحافظ قنوات "الشروقTV" على ريادة المشاهدة خلال الشهر الفضيل بفضل باقة متنوعة من البرامج، حيث تكشف دراسة جديدة لمعهد "MMR" الخاص بإحصاءات المشاهدة، عن تسيّد برامج "الشروق" المشهد الرمضاني، وذلك وفقا لدراسة ميدانية قام بها المعهد بولايات الجزائر العاصمة، بجاية، قسنطينة، وهران وتلمسان.

ففي مجال القنوات الأكثر متابعة من الجزائريين، تحافظ قناة "الشروقTV" على مركزها الأول للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 40 بالمائة، تليها بفارق كبير قناة "النهارTV" بنسبة مشاهدة تقدر بـ14 بالمائة، فيما حلّت قناة "الجزائرية One" ثالثة بـ 8 بالمائة تلتها كل من: MBC1، الجزائرية الثالثة، القناة الرابعةTV4 (الأمازيغية)، نسمة تيفي، التلفزيون الجزائري، سميرة تيفي، كنال ألجيري، TV5، الأجواء تيفي، قناة ناسيونال جيوغرافيك وmbc2.

فيما يخص فترة المشاهدة (الذروة)، أو ما يعرف بـ "البرايم تايم"، احتلت القناة العامة لـ"الشروقTV"، وللأسبوع الثالث، صدارة البرامج الأكثر متابعة قبل وأثناء وبعد أذان الإفطار، وهي الفترة التي تبدأ من الساعة 19h45 إلى22h15، لتليها "النهار TV" و"الجزائرية One". أما فيما يخص ترتيب القنوات في منحنى التوب 15 لليوم العاشر من رمضان، فأظهرت البينات تصدّر "الشروقTV" لنسب المتابعة بـ35 بالمائة تليها "النهار" ثم MBC1.

بالنسبة إلى البرامج الأكثر متابعة بعد مدفع الافطار، تحتل السلسلة الفكاهية "عاشور العاشر2" المرتبة الأولى من حيث المشاهدة بـ36 بالمائة، تليها الكاميرا الخفية "الواعرة" لريم غزالي وشمسو ديزاد جوكر بنسبة متابعة تبلغ 22 بالمائة، ثم مسلسل "الخاوة" لقناة الجزائرية بنسبة 11 بالمائة، "صمت الأبرياء" للقناة العمومية 7 بالمائة ونفس النسبة حصلت عليها كاميرا "أستوديو التكسار" لقناة النهار، فيما احتل منحنى المشاهدات على التوالي بنسب تراوحت ما بين 2 و6 بالمائة البرامج والمسلسلات التالية بالقنوات: "باب الحارة"، "رامز تحت الأرض"، "الطاكسي المربوح"، "ماشي مرتي"، "ناس السطح"، "الدا موموش" وغيرها وصولا لسلسلة "تحت المراقبة" التي حلت أخيرة.

وإذ تفتخر قناة الشروق بمشاهديها الأوفياء، فإنها تؤكد في ظل بعض الإشاعات الحاقدة والحاسدة أنها ملتزمة بالدفاع عن مكاسب استقرار الشعب والدولة والسيادة الوطنية ورفض أي إساءة بالتصريح أو التلميح لأي كان.

حسب دراسة لمعهد الإحصاءات "إيمار"..

9.3 بالمائة زيادة في نسب مشاهدة قناة "الشروقTV" مقارنة برمضان 2016

من جهتها، أظهرت الإحصاءات التي قدمها معهد "إيمار" تفوّق برامج قناة "الشروقTV"، حيث احتلت القناة العامة المركز الأول من حيث المشاهدة بنسبة بلغت 38.8 بالمائة، تتبعها قناة "النهار" بـ 35.8 بالمائة، فالجزائرية الثالثة بـ13.3 بالمائة واحتلت مؤخرة القنوات الأكثر مشاهدة قناة "الدزاير نيوز" بنسبة ضئيلة هي 1.4 بالمائة. أما فيما يخص "التوب 5" لأداء القنوات بالمنحنى اليومي فاحتلت "الشروقTV" أيضا المركز الأول، وذلك بسهم منحنى بلغ ذروته يوم 10 رمضان ببلوغه نسبة 43.3 بالمائة.

في الترتيب العشريني للقنوات الأكثر متابعة، أو ما يعرف بـالتوب 20، حافظت "الشروقTV" على المركز الأول أيضا بنسبة 38.8 بالمائة. ومقارنة برمضان 2016، حققت "الشروقTV" قفزة وزيادة في نسب المشاهدات بنسبة نمو بلغت 9.3 بالمائة فيما شهدت الجزائرية الثالثة تراجعا في نمو المتابعة بـ -0.4 بالمائة.

بالنسبة لفئة النساء، تحظى "الشروقTV" بمتابعة تبلغ 40.8 بالمائة من طرف الجنس اللطيف، فيما يتابع برامجها من الجنس الخشن 36.8 بالمائة ويكون وقت ذروة مشاهدتها 55 بالمائة ابتداء من الساعة السابعة عند الرجال وفي نفس التوقيت بنسبة 68 بالمائة عند النساء.

بالنسبة للبرامج الأكثر متابعة في "الشروق"، تحافظ سلسلة "عاشور العاشر2" و"الواعرة" على ريادة المتابعة بـ 12.1 بالنسبة للأولى و14.6 بالمائة للثانية وهذا في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 رمضان.