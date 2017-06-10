وقـّعت جمعية طريق السلامة اتفاقية مع الشركة الوطنية للتأمين "SAA"، تهدف إلى منح امتيازات مهمة لأصحاب السيارات تندرج ضمن تخفيضات مغرية تصل إلى 60 بالمئة، شريطة الانخراط بالجمعية الناشطة عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف إيجاد بدائل وحلول بطرق جديدة ومغايرة يمكن أن تساعد في الحد أو التقليل من حوادث المرور.
وقال نائب رئيس جمعية طريق السلامة، حسين بوراربة، في تصريح لـ"الشروق"، إن الاتفاقية الموقعة مؤخرا تدخل ضمن الخطة العملية التي أعدتها جمعية طريق السلامة، بهدف الحد من حوادث المرور بعدما عجزت كل الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة عن ردع وعقوبات سحب رخص السياقة وغيرها.. مؤكدا أن التخفيضات التي أقرتها الشركة الوطنية للتأمين التي انصب الاختيار عليها لعدة اعتبارات منها الأسعار التنافسية المعروضة، مقابل العدد الكبير للمنخرطين ضمنها حسب ما أشارت إليه آخر الإحصائيات، تضمن 60 بالمئة من التخفيضات لأصحاب السيارات على التأمين من كل المخاطر، 55 بالمئة للتأمين المحدد و50 بالمئة بالنسبة إلى التأمين الظالم أو المظلوم.
وأضاف بورابة أن الفكرة انبثقت بعد استنفاد جميع الطرق لمحاربة إرهاب الطرقات الذي لا يزال يحصد الآلاف من الضحايا سنويا حيث يمكن لأصحاب السيارات الاستفادة من هذه التخفيضات شريطة الانخراط في جمعية طريق السلامة التي تنشط على مستوى فروعها عبر مختلف الولايات لا سيما منها التي عرفت مؤخرا فتح مكاتبها عبر 27 ولاية حيث تمنح الجمعية شهادة للمنخرط فيها يمنحها لشركة التأمين كإثبات ليحصل على التخفيض، شريطة ألا يتسبب أو يقع في أي حادث مرور طيلة السنة حتى يحصل على الامتياز السنة التي تليها.
وحسب المتحدث، فإن مثل هذه الطريقة تهدف إلى التحسيس بشكل مغاير وغير مباشرة حفاظا على السلامة المرورية وادخارا للمال والحد من حوادث المرور.
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60 % تخفيضات على تأمين السيارات في اتفاقية بين SAA و"طريق السلامة"
راضية مرباح
وقـّعت جمعية طريق السلامة اتفاقية مع الشركة الوطنية للتأمين "SAA"، تهدف إلى منح امتيازات مهمة لأصحاب السيارات تندرج ضمن تخفيضات مغرية تصل إلى 60 بالمئة، شريطة الانخراط بالجمعية الناشطة عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف إيجاد بدائل وحلول بطرق جديدة ومغايرة يمكن أن تساعد في الحد أو التقليل من حوادث المرور.
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وقال نائب رئيس جمعية طريق السلامة، حسين بوراربة، في تصريح لـ"الشروق"، إن الاتفاقية الموقعة مؤخرا تدخل ضمن الخطة العملية التي أعدتها جمعية طريق السلامة، بهدف الحد من حوادث المرور بعدما عجزت كل الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة عن ردع وعقوبات سحب رخص السياقة وغيرها.. مؤكدا أن التخفيضات التي أقرتها الشركة الوطنية للتأمين التي انصب الاختيار عليها لعدة اعتبارات منها الأسعار التنافسية المعروضة، مقابل العدد الكبير للمنخرطين ضمنها حسب ما أشارت إليه آخر الإحصائيات، تضمن 60 بالمئة من التخفيضات لأصحاب السيارات على التأمين من كل المخاطر، 55 بالمئة للتأمين المحدد و50 بالمئة بالنسبة إلى التأمين الظالم أو المظلوم.
وأضاف بورابة أن الفكرة انبثقت بعد استنفاد جميع الطرق لمحاربة إرهاب الطرقات الذي لا يزال يحصد الآلاف من الضحايا سنويا حيث يمكن لأصحاب السيارات الاستفادة من هذه التخفيضات شريطة الانخراط في جمعية طريق السلامة التي تنشط على مستوى فروعها عبر مختلف الولايات لا سيما منها التي عرفت مؤخرا فتح مكاتبها عبر 27 ولاية حيث تمنح الجمعية شهادة للمنخرط فيها يمنحها لشركة التأمين كإثبات ليحصل على التخفيض، شريطة ألا يتسبب أو يقع في أي حادث مرور طيلة السنة حتى يحصل على الامتياز السنة التي تليها.
وحسب المتحدث، فإن مثل هذه الطريقة تهدف إلى التحسيس بشكل مغاير وغير مباشرة حفاظا على السلامة المرورية وادخارا للمال والحد من حوادث المرور.