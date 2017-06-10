الشرطة الألمانية ترحل "حراقا" من أم البواقي

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أنّ الشرطة الألمانية، قد قامت خلال اليومين الماضيين بترحيل أحد الحراقة الجزائريين، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أضافت مصادرنا أنّ الأمر يتعلق بالمسمى ل.ص، في العقد الثاني من العمر، ينحدر من مدينة عين البيضاء، بأم البواقي، هاجر بطريقة غير شرعية نهاية السنة الفارطة، عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي سالم بعنابة، نحو إيطاليا، هذا وقد أكدت مصادرنا أنّ المعني وبعد وصوله إيطاليا انتقل إلى ألمانيا، لتقوم بعدها الشرطة الألمانية بالقبض عليه بعد ما تم تحديد هويته. ومن ثمة تحويله إلى الجزائر عن طريق رحلة جوية من مطار فرانكفورت، فيما ينتظر تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.