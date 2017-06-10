أوقفت عناصر الأمن الوطني بعزازقة شرق تيزي وزو، الأربعاء، قرابة 30 شخصا ممن شاركوا في المسيرة التي نظمها ما يسمى حركة "الماك" الانفصالية، الذين أحيوا الذكرى الـ16 للمسيرة المنظمة باتجاه العاصمة يوم 14 جوان 2001 لرفع مطالب "أرضية القصر" إلى الحكومة آنذاك، عقب أحداث "الربيع الأسود" بمنطقة القبائل.
المسيرة التي كان مزمعا تنظيمها بوسط المدينة، انطلاقا من بنك التنمية الفلاحية وصولا إلى المقر القديم للدرك الوطني، سبقها تجمع تناول فيه بعض نشطاء "الماك"، الكلمة للحديث عن مسيرة جوان 2001 ومطالبها ومستجداتها، والحديث عن ضحايا "الربيع الأسود"، كما قرروا التنقل إلى مقر أمن دائرة عزازقة، للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين الذين أوقفوا في عزازقة صبيحة أمس، إلا أن المسيرة أجهضتها مصالح الأمن بتوقيف بعض العناصر، ما جعل البقية يتفرقون، بعد مناوشات جمعت الطرفين.
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توقيفات في مسيرة "الماك" بتيزي وزو
رانية. م
أوقفت عناصر الأمن الوطني بعزازقة شرق تيزي وزو، الأربعاء، قرابة 30 شخصا ممن شاركوا في المسيرة التي نظمها ما يسمى حركة "الماك" الانفصالية، الذين أحيوا الذكرى الـ16 للمسيرة المنظمة باتجاه العاصمة يوم 14 جوان 2001 لرفع مطالب "أرضية القصر" إلى الحكومة آنذاك، عقب أحداث "الربيع الأسود" بمنطقة القبائل.
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المسيرة التي كان مزمعا تنظيمها بوسط المدينة، انطلاقا من بنك التنمية الفلاحية وصولا إلى المقر القديم للدرك الوطني، سبقها تجمع تناول فيه بعض نشطاء "الماك"، الكلمة للحديث عن مسيرة جوان 2001 ومطالبها ومستجداتها، والحديث عن ضحايا "الربيع الأسود"، كما قرروا التنقل إلى مقر أمن دائرة عزازقة، للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين الذين أوقفوا في عزازقة صبيحة أمس، إلا أن المسيرة أجهضتها مصالح الأمن بتوقيف بعض العناصر، ما جعل البقية يتفرقون، بعد مناوشات جمعت الطرفين.