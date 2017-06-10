وزارة التجارة تنهي مهام 3 أعوان مراقبة بميناء وهران

أكدت مصادر موثوقة على تعرض 3 أعوان تجارة آخرين بمفتشية الحدود لميناء وهران، لقرارات توقيف عن العمل، تم تبليغهم بها، الثلاثاء.

وهذا في إطار إجراء ردعي اتخذته وزارة القطاع ضد المعنيين، كما أفادت ذات الجهات بارتباط هذا الأمر بقضية محاولة تهريب حاويات تحوي ملابس مستعملة، محظور استيرادها بموجب قانون المالية، وما أسفرت عنه من نتائج باقي التحريات التي لا تزال مفتوحة حول موضوع الحال من طرف الوصاية، التي جرت معها أسماء الموقوفين إلى قائمة المتواطئين.