هلاك عائلة من 3 أفراد بسبب استنشاق غاز أحادي الكاربون بالقبة

لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم مساء الثلاثاء بحي المنظر الجميل ببلدية القبة جراء استنشاقهم غاز أحادي الكاربون (المونوكسيد)، حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام والاتصال بمصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم صادق كمال الأربعاء أن أسباب هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة 23 و47 د من يوم الثلاثاء يعود إلى استنشاق الضحايا للغازات السامة المنبعثة من جهاز سخان الحمام وأدى إلى وفاة عائلة بكاملها تتكون من 3 أفراد، ويتعلق الأمر بالأب 35 سنة والأم 33 سنة والطفل ذو 4 سنوات.

وأضاف ذات المصدر، أنه قد تم نقل جثامين الضحايا الثلاث إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا الجامعي.

وأشار إلى أن حالات الاختناق تعود إلى "عدم وجود تهوية ومنافذ للغازات داخل المنازل"، داعيا المواطنين أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر من تسربات الغاز، لأن ضحايا غاز مونوكسيد الكاربون لا تقتصر فقط على فترة الشتاء، حيث ترتفع حالاته في فصل الصيف أيضا.