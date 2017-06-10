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مترشح يقطع وريده داخل مركز بكالوريا بوهران
أصيب مترشح في شعبة تسيير واقتصاد بمركز إجراء يقع بمنطقة عين الترك بوهران، بجرح بليغ، تسبب له في نزيف استدعى نقله إلى المستشفى، وإخضاعه لـ6 غرز جراحة، حسب مصدر موثوق.
وعن خلفية هذا الحادث، يؤكد محدثنا على ارتباطه بموضوع الامتحان الذي امتحن فيه الضحية حول مادة التسيير المحاسبي والمالي، أول أمس، والذي كان غاية في التعقيد والصعوبة، حيث أقدم في لحظة فقد فيها السيطرة على أعصابه، على تكسير زجاج نافذة قاعة الامتحان، عله يفرغ شحنات القلق والغضب اللذين تملكاه في تلك الأثناء، ما تسبب له في قطع أحد أوردته، قبل أن يتدخل الحراس والمؤطرون لتهدئته، وإسعافه قبل أن يفقد الكثير من الدماء.
كما وصلت أصداء عن حادث آخر لمترشح يدرس بثانوية المهدي بوعبدلي، وبسبب نفس مادة الامتحان المذكور، تشير إلى محاولة هذا الأخير إلقاء نفسه من مكان مرتفع داخل مركز امتحان يقع بمنطقة آرزيو. في المقابل، نفت مديرية التربية لولاية وهران، صحة الخبر الثاني، وأكدت أنها لم يصلها أي تقرير حول محاولة انتحار مترشح بالمدينة البترولية.
العباسي - الجزائر ارض الل2017/06/15 على 10:411
هادا عمل و تصرف المدمنين وليس التلاميد كل ما يجري لتلاميد سببه طمع و جشع الاساتده و اضراباتهم عن التدريس انضرو الى اين اوصلو التلاميد رغم التعليمات المسبقه عن التاخر ياتون متاخرين وعندما الاداره دير خدمتها احتجاجات و بكاء و اغماءات وزيد والديهم يسبون و يدعون على من يطبقون التعليمات في السبعينات كنا نذهب ساعه قبل فتح الابواب