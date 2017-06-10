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ارتفع عددهم إلى 2400 تلميذ خلال 3 أيام
أولياء يطالبون بدورة "استثنائية" للمترشحين المقصين!
- بن غبريط: لا عفو عن المقصين وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم
ارتفع عدد المترشحين المقصين، في الثلاثة أيام الأولى من امتحانات البكالوريا إلى أزيد من 2400 مترشح، بسبب التأخرات، في حين أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط في لقاء جمعها مع إطاراتها بأنها لن تقر أي إجراءات عفو لصالح هؤلاء بغية إقرار الصرامة وتحقيق تكافؤ الفرص.
قالت مصادر لـ"الشروق"، إن معظم المتأخرين لم يتخلفوا سوى بدقيقة ودقيقتين، في وقت رفضت الوزيرة خلال لقاء جمعها بإطاراتها العفو عن المقصين، معتبرة أن الإجراء "مبرر"، وكان الأجدر بهم الالتحاق مبكرا بمراكز الإجراء، لتعلل تصريحاتها بموعد السفر عبر الطائرة، الذي يلزم المسافر بالالتحاق بالمطار ساعتين قبل موعد الرحلة وليس الانتظار إلى آخر لحظة.
وأقدم أولياء التلاميذ بولايات: خنشلة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، على خطوة غير مسبوقة لإنقاذ مستقبل أبنائهم وأقاربهم، وبعد الاتفاق فيما بينهم، قاموا بإدخال جميع المترشحين المتأخرين إلى مراكز الإجراء، مؤكدين بأنه ليس من المنطق أن نقصي مترشحا من الامتحان لأنه تأخر بدقيقة واحدة.
من جهتهم، نظم أولياء التلاميذ المقصين من البكالوريا، اعتصامات أمام مديريات التربية لبعض الولايات، تنديدا بقرار الوزارة، مطالبين بضرورة برمجة دورة استثنائية لفائدة المقصين، وأكدوا أن أسباب التأخر خارجة عن نطاقهم. في الوقت الذي دعوا فيه إلى دراسة حالات التأخر حالة بحالة وفتح تحقيق موسع في القضية لكي لا يظلم أحد. كما طالبوا نقابات التربية الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ بالتدخل، للدفاع عن أبنائهم المقصين.
ابن ثوار 01 نوفمبر1954 - من قبيلة زناتة2017/06/15 على 10:401
السلام عليكم اما بعد بنسبة لما يحصل في شهادة البكالوريا 2017 هو مستنبط من الاستعمار الفرنسي وهذا الكلام حقيقي رايته بام عيني حصار مشدد واستعباد المرحاض ممنوع عند دخول تفتيش بالاجهزة وكانك تمر الحدود غزة معاملة استعمارية محظى وكانك محتل وشيء الذي ادهشني هو ورقة المسودة فيها ختم كلمة يعيد السنة يعني لم يراعوا نفسية المترشح وبهذه نكتشف ان وزارة التربية الجزائرية تحت المستوى وسنضع دليل ورقة المسودة يعيد السنة في شبكات التواصل ليقيمها العالم ويعرف مستى الوزيرة وعمالها
LAIB MOHAMMED - Alger2017/06/15 على 10:522
السلام عليكم ، يا معالي الوزيرة نورية بن غبريط ، أنت قبل كونك وزيرة إنَّكِ أمٌّ ، إعتبريهم أبناءك أرجو منك أن تعطيهم فرصة ثانية ، أنا لا أدافع عنهم نعم لقد أخطءو لكن إقصاءهم بسبب تأخرهم بدقيقة أو دقيقتين عقوبة قاسية جدًّا ، أرجوك سامحيهم في عزِّ هذا الشَّهر الفظيل ، فواللَّه إن سامحتهم فسوف تفرحين أكثر من 2400 مترشِّح و اللَّهِ فسوف تصبحين محبوبة الجزاءريين ، و تخيَّلي كم واحد سيدعو لكِ و لِعاءِلتك في هذا الشَّهر الفظيل و في العشر الأواخر ، أتمنى أن يصِلكِ هذا الطلب من مواطن يحب إلّا الخير ؛ صحّ