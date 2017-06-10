إفريقيان بالشلف يحاولان تهريب أموال التسول إلى بلدهما

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن الشلف، الأربعاء، رعيتين إفريقيين (رجل وامرأة) من جنسية مالية، لتورطهما في نقل الأموال من الجزائر إلى بلدهما بطرق مخالفة لحركة رؤوس الأموال نحو الخارج.

العملية بحسب مصادر "الشروق"، جاءت إثر معلومات مفادها وجود شخصين من جنسية إفريقية يقومان بجمع أموال من عند بعض اللاجئين ثم يحولانها إلى بلدهما الأصلي بطريقة غير قانونية، الأمر الذي دفع عناصر الأمن إلى نصب كمين محكم مكن من الإيقاع بهما متلبسين بحوزتهما مبلغ مالي قيمته 412 مليون سنتيم. وبعد التحقيق تبين أنها ينشطان في إطار شبكة تقوم بجمع الأموال من عند اللاجئين المحصلة من التسول، كما ضبطت بحوزة أحدهما ورقة نقدية من العملة الوطنية مزورة من فئة ألف دينار.

وفور مثولهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.