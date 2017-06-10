أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن الشلف، الأربعاء، رعيتين إفريقيين (رجل وامرأة) من جنسية مالية، لتورطهما في نقل الأموال من الجزائر إلى بلدهما بطرق مخالفة لحركة رؤوس الأموال نحو الخارج.
العملية بحسب مصادر "الشروق"، جاءت إثر معلومات مفادها وجود شخصين من جنسية إفريقية يقومان بجمع أموال من عند بعض اللاجئين ثم يحولانها إلى بلدهما الأصلي بطريقة غير قانونية، الأمر الذي دفع عناصر الأمن إلى نصب كمين محكم مكن من الإيقاع بهما متلبسين بحوزتهما مبلغ مالي قيمته 412 مليون سنتيم. وبعد التحقيق تبين أنها ينشطان في إطار شبكة تقوم بجمع الأموال من عند اللاجئين المحصلة من التسول، كما ضبطت بحوزة أحدهما ورقة نقدية من العملة الوطنية مزورة من فئة ألف دينار.
وفور مثولهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1نموذج للتفوّق في الدراسة وحفظ القرآن الكريم
2الطيار بوعرفة.. ختم القرآن وودع زوجته بعدما أوصاها بابنه
3هكذا فر 1200 سجين من "لامبيز" بباتنة قبل أذان الإفطار
4هبوط "تاريخي" لأسعار الخضر والفلاحون على حافة الإفلاس
5توقيفات في مسيرة "الماك" بتيزي وزو
Français English
الرأي
عمار يزلي
الإنعاش قبل النعش
جمال لعلامي
جماعة "الكانكي".. والفايسبوك!
رشيد ولد بوسيافة
خطوة لإستعادة قدسية البكالوريا
محمد الهادي الحسني
محمد بن محمد البليدي
حبيب راشدين
"حزب واحد" بلا هوية من سدنة الأوليغارشية
جمال لعلامي
"الهفّ" صائم!
قادة بن عمار
الفتنة التي توحِّدنا!
ناصر الدين الميلي
الحرية منة ربانية
التهامي مجوري
قصة الهوان العربي في الذكرى الـ50 لسقوط القدس وفتنة الخليج الجديدة!!
سليم قلالة
على الوعي المُتراكم أَنْ ينتصر
الفيديو
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
إفريقيان بالشلف يحاولان تهريب أموال التسول إلى بلدهما
ع. سفيان
أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن الشلف، الأربعاء، رعيتين إفريقيين (رجل وامرأة) من جنسية مالية، لتورطهما في نقل الأموال من الجزائر إلى بلدهما بطرق مخالفة لحركة رؤوس الأموال نحو الخارج.
تغطيات ذات صلة
إفريقيان بالشلف يحاولان تهريب أموال التسول إلى بلدهما
مترشح يقطع وريده داخل مركز بكالوريا بوهران
"أفريكا تاون".. مدينة مخفية للأفارقة في الجزائر
جمعيات أولياء التلاميذ تحضّر لتقرير أسود حول بكالوريا 2017 بالجنوب
هبوط "تاريخي" لأسعار الخضر والفلاحون على حافة الإفلاس
العملية بحسب مصادر "الشروق"، جاءت إثر معلومات مفادها وجود شخصين من جنسية إفريقية يقومان بجمع أموال من عند بعض اللاجئين ثم يحولانها إلى بلدهما الأصلي بطريقة غير قانونية، الأمر الذي دفع عناصر الأمن إلى نصب كمين محكم مكن من الإيقاع بهما متلبسين بحوزتهما مبلغ مالي قيمته 412 مليون سنتيم. وبعد التحقيق تبين أنها ينشطان في إطار شبكة تقوم بجمع الأموال من عند اللاجئين المحصلة من التسول، كما ضبطت بحوزة أحدهما ورقة نقدية من العملة الوطنية مزورة من فئة ألف دينار.
وفور مثولهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.