أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الخميس، أن سفينة إماراتية أصيبت بصاروخ موجه أطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا المطل على البحر الأحمر في جنوب اليمن، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها بجروح.
وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن "سفينة إماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية"، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن "إصابة شخص واحد من الطاقم"، و"لم يسفر عن أضرار في السفينة".
وأضاف "تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها"، محذراً من أن "استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم".
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.
ويسيطر المتمردون الحوثيون على الجزء الأكبر من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. وفي فيفري قتل بحاران سعوديان عندما تعرضت فرقاطة للتحالف العربي لهجوم من قبل ثلاثة زوارق انتحارية.
ودعا التحالف العربي إلى ممارسة ضغوط دولية على الحوثيين وحلفائهم لوقف "أعمالهم الإجرامية" و"ما تقوم به من قتل وخطف بحق الصيادين واختراق للمياه الإقليمية اليمنية".
وكان هجوم في القطاع نفسه على سفينة تابعة للإمارات العضو في التحالف العربي، نسب إلى الحوثيين وأوقع جرحى وأضراراً بالسفينة.
وأعلن بيان للقوات البحرية المشتركة التي تضم 31 دولة تكافح الإرهاب في المياه الدولية بما فيها خليج عدن، أن "الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في خليج عدن ومضيق باب المندب تكشف وجود مخاطر مرتبطة بالعبور في هذه المياه".
ومنذ تدخل قوات التحالف في مارس 2015 في اليمن قتل أكثر من 7700 شخص وأصيب 42 ألفاً في النزاع الذي فشلت كل وساطات الأمم المتحدة في حله. كما انهارت سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين.
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جريح في هجوم بصاروخ على سفينة إماراتية قبالة اليمن
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الخميس، أن سفينة إماراتية أصيبت بصاروخ موجه أطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا المطل على البحر الأحمر في جنوب اليمن، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها بجروح.
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وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن "سفينة إماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية"، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن "إصابة شخص واحد من الطاقم"، و"لم يسفر عن أضرار في السفينة".
وأضاف "تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها"، محذراً من أن "استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم".
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.
ويسيطر المتمردون الحوثيون على الجزء الأكبر من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. وفي فيفري قتل بحاران سعوديان عندما تعرضت فرقاطة للتحالف العربي لهجوم من قبل ثلاثة زوارق انتحارية.
ودعا التحالف العربي إلى ممارسة ضغوط دولية على الحوثيين وحلفائهم لوقف "أعمالهم الإجرامية" و"ما تقوم به من قتل وخطف بحق الصيادين واختراق للمياه الإقليمية اليمنية".
وكان هجوم في القطاع نفسه على سفينة تابعة للإمارات العضو في التحالف العربي، نسب إلى الحوثيين وأوقع جرحى وأضراراً بالسفينة.
وأعلن بيان للقوات البحرية المشتركة التي تضم 31 دولة تكافح الإرهاب في المياه الدولية بما فيها خليج عدن، أن "الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في خليج عدن ومضيق باب المندب تكشف وجود مخاطر مرتبطة بالعبور في هذه المياه".
ومنذ تدخل قوات التحالف في مارس 2015 في اليمن قتل أكثر من 7700 شخص وأصيب 42 ألفاً في النزاع الذي فشلت كل وساطات الأمم المتحدة في حله. كما انهارت سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين.