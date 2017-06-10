مقتل 19 مدنياً في هجوم على فندق في مقديشو

قال ضابط شرطة في الصومال، الخميس، إن 19 مدنياً على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم شنه متشددون بسيارة ملغومة وبنادق على فندق مزدحم ومطعم مجاور في العاصمة مقديشو.

واقتحمت سيارة يقودها انتحاري فندق بوش في جنوب مقديشو، ليل الأربعاء، قبل أن يدخل المسلحون مطعم بيتزا هاوس المجاور حيث أخذوا 20 رهينة.

وفندق بوش هو الوحيد في العاصمة الصومالية الذي يضم ملهى للرقص.

وقال ضابط الشرطة عبدي بشير لوكالة رويترز للأنباء، إن قوات الأمن الصومالية سيطرت على المطعم عند منتصف الليل بعد أن احتجز المسلحون رهائن داخله لساعات، مضيفاً أن خمسة من المسلحين قتلوا.

ومضى قائلاً: "نحن نسيطر على الفندق لكنه تعرض لدمار شديد جراء الهجوم الانتحاري".

وقال شهود عيان، إنهم رأوا جثثاً ممددة في موقع الهجوم، صباح الخميس، بينما توالى وصول عربات الإسعاف لنقلها.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.