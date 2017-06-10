قال ضابط شرطة في الصومال، الخميس، إن 19 مدنياً على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم شنه متشددون بسيارة ملغومة وبنادق على فندق مزدحم ومطعم مجاور في العاصمة مقديشو.
واقتحمت سيارة يقودها انتحاري فندق بوش في جنوب مقديشو، ليل الأربعاء، قبل أن يدخل المسلحون مطعم بيتزا هاوس المجاور حيث أخذوا 20 رهينة.
وفندق بوش هو الوحيد في العاصمة الصومالية الذي يضم ملهى للرقص.
وقال ضابط الشرطة عبدي بشير لوكالة رويترز للأنباء، إن قوات الأمن الصومالية سيطرت على المطعم عند منتصف الليل بعد أن احتجز المسلحون رهائن داخله لساعات، مضيفاً أن خمسة من المسلحين قتلوا.
ومضى قائلاً: "نحن نسيطر على الفندق لكنه تعرض لدمار شديد جراء الهجوم الانتحاري".
وقال شهود عيان، إنهم رأوا جثثاً ممددة في موقع الهجوم، صباح الخميس، بينما توالى وصول عربات الإسعاف لنقلها.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1سيف الإسلام لم يطلب دخول الجزائر
2تصريحات مثيرة لـ"الجهادي جاك" عن "داعش"
3إصابة عضو بارز في الكونغرس في إطلاق نار قرب واشنطن
4البرلمان المصري يوافق على منح السعودية "تيران وصنافير"
5التحالف الدولي يستخدم الفوسفور الأبيض في العراق وسوريا
Français English
الرأي
عمار يزلي
الإنعاش قبل النعش
جمال لعلامي
جماعة "الكانكي".. والفايسبوك!
رشيد ولد بوسيافة
خطوة لإستعادة قدسية البكالوريا
محمد الهادي الحسني
محمد بن محمد البليدي
حبيب راشدين
"حزب واحد" بلا هوية من سدنة الأوليغارشية
جمال لعلامي
"الهفّ" صائم!
قادة بن عمار
الفتنة التي توحِّدنا!
ناصر الدين الميلي
الحرية منة ربانية
التهامي مجوري
قصة الهوان العربي في الذكرى الـ50 لسقوط القدس وفتنة الخليج الجديدة!!
سليم قلالة
على الوعي المُتراكم أَنْ ينتصر
الفيديو
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
مقتل 19 مدنياً في هجوم على فندق في مقديشو
رويترز - الشروق أونلاين
قال ضابط شرطة في الصومال، الخميس، إن 19 مدنياً على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم شنه متشددون بسيارة ملغومة وبنادق على فندق مزدحم ومطعم مجاور في العاصمة مقديشو.
تغطيات ذات صلة
قطر تشتري مقاتلات إف-15 من أمريكا
مقتل 19 مدنياً في هجوم على فندق في مقديشو
جريح في هجوم بصاروخ على سفينة إماراتية قبالة اليمن
أمريكا تتهم كوريا الشمالية بهجمات سيبرانية
سيف الإسلام لم يطلب دخول الجزائر
واقتحمت سيارة يقودها انتحاري فندق بوش في جنوب مقديشو، ليل الأربعاء، قبل أن يدخل المسلحون مطعم بيتزا هاوس المجاور حيث أخذوا 20 رهينة.
وفندق بوش هو الوحيد في العاصمة الصومالية الذي يضم ملهى للرقص.
وقال ضابط الشرطة عبدي بشير لوكالة رويترز للأنباء، إن قوات الأمن الصومالية سيطرت على المطعم عند منتصف الليل بعد أن احتجز المسلحون رهائن داخله لساعات، مضيفاً أن خمسة من المسلحين قتلوا.
ومضى قائلاً: "نحن نسيطر على الفندق لكنه تعرض لدمار شديد جراء الهجوم الانتحاري".
وقال شهود عيان، إنهم رأوا جثثاً ممددة في موقع الهجوم، صباح الخميس، بينما توالى وصول عربات الإسعاف لنقلها.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.