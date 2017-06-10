أدخلت فئة الصحافة الإلكترونية ضمن قانون المسابقة منتدى رؤساء المؤسسات يطلق الطبعة الثانية لجائزة الصحافة الإقتصادية

أعلن منتدى رؤساء المؤسسات، عن إطلاق جائزة الصحافة الإقتصادية في طبعتها الثانية لسنة 2017، المخصصة لأحسن الأعمال الصحفية التي تعالج مواضيع حول الإقتصاد الوطني، المنجزة في الفترة مابين 1 نوفمبر 2016، إلى 30 أوت 2017.

وقال المنتدى، في بيان له الخميس، تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن المشاركة مفتوحة لكل الصحفيين الجزائريين الذين ينشطون في القسم الاقتصادي، في فئات الصحافة المكتوبة، والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية، باللغات الثلاثة، العربية والأمازيغية وفرنسية.

وقال منتدى رؤساء المؤسسات، في بيانه، أن إعلان أسماء الفائزين الأربعة، سيكون بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر 2017.

وبدوره، أكد علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، في حفل استلام جوائز الطبعة الاولى لسنة 2016 ، أن جائزة الصحافة الاقتصادية، ستكرم أحسن مقال من حيث التميز والموضوعية والاحترافية، مضيفا أن الطبعة الثانية، ستدخل جائزة أحسن مقال في الصحافة الإلكترونية.