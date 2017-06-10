التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سور الغزلان، الأربعاء، غرامة مالية تقدر بـ 100 سنتيم ضد مراسلة الشروق اليومي بالبويرة، الزميلة "فاطمة عكوش"، وهي نفس الغرامة التي التمسها ضد ولي التلميذة سالي آية، والمتابعين من طرف النيابة بجنحة القذف، وينتظر النطق بالحكم يوم 21 جوان الجاري.
تعود وقائع القضية إلى 6 أكتوبر الفارط، حيث نشرت "الشروق" موضوعا بعنوان "مدير ابتدائية يعتدي ضربا وشتما على تلميذة بساحة العلم بالبويرة" بطلب من ولي التلميذة الضحية سالي آية، والذي تنقل إلى مكتب "الشروق" بالبويرة محملا بملف كامل عن الحادثة التي تعرضت لها ابنته، والتي عرضها على طبيب مختص في الأمراض العصبية، بعد إصابتها بصدمة نفسية حادة، ما جعلتها ترفض العودة إلى المدرسة نهائيا، كما أرسل شكوى لمدير التربية للمطالبة باتخاذ إجراءات اللازمة والقانونية ضد مدير المدرسة مع الإسراع في فتح تحقيق في القضية لإنقاذ مستقبل تلميذة بريئة، والتي تعتبر من أنجب التلاميذ بالمدرسة الابتدائية صام علي بالمعمورة، وهي الشكوى التي اعتمدت عليها المراسلة في تحرير مقالها، كما قام ولي التلميذة بترسيم شكوى ضد المدير لدى فرقة الدرك الوطني بديرة، ومباشرة بعد نشر المقال قدم مدير المدرسة الابتدائية بالمعمورة بتقديم شكوى ضد مراسلة "الشروق"، وشكوى أخرى ضد والي التلميذة. علما أن الزميلة الصحفية تناولت القضية بمهنية، وضمنت الموضوع تصريحا للطرف الثاني وهو المدير الذي نقلت تصريحاته بكل أمانة.
وأثناء استجوابها من طرف رئيس المحكمة أكدت المراسلة، أنها حررت الموضوع بناء على وثائق قدمها ولي التلميذة، كما أكدت للقاضي أنها اتصلت بمدير ابتدائية صام علي لمعرفة رأيه في حادثة ضرب التلميذة وشتمها، مضيفة أن "الشروق" نقلت بأمانة نفي الضحية الاعتداء على التلميذة لفظيا وجسديا، وتأكيده بأن للقضية "خلفيات سياسية بحتة".
دفاع الشروق ممثلا في الأستاذ أيت ميمون محمد ركز مرافعته التأكيد على أن المقال الذي تم نشره، حرر على أساس مصدر موثوق، ويتمثل في الملف الكامل الذي قدمه ولي التلميذة سالي آية لمراسلة الشروق، والتي نقلت بأمانة شكوى الضحية لمدير التربية بالبويرة، كما اتصلت بالمدير لمعرفة رأيه في القضية.
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التماس 100 مليون سنتيم غرامة مالية ضد مراسلة "الشروق" بالبويرة
سفيان. ع
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سور الغزلان، الأربعاء، غرامة مالية تقدر بـ 100 سنتيم ضد مراسلة الشروق اليومي بالبويرة، الزميلة "فاطمة عكوش"، وهي نفس الغرامة التي التمسها ضد ولي التلميذة سالي آية، والمتابعين من طرف النيابة بجنحة القذف، وينتظر النطق بالحكم يوم 21 جوان الجاري.
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التماس 100 مليون سنتيم غرامة مالية ضد مراسلة "الشروق" بالبويرة
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تعود وقائع القضية إلى 6 أكتوبر الفارط، حيث نشرت "الشروق" موضوعا بعنوان "مدير ابتدائية يعتدي ضربا وشتما على تلميذة بساحة العلم بالبويرة" بطلب من ولي التلميذة الضحية سالي آية، والذي تنقل إلى مكتب "الشروق" بالبويرة محملا بملف كامل عن الحادثة التي تعرضت لها ابنته، والتي عرضها على طبيب مختص في الأمراض العصبية، بعد إصابتها بصدمة نفسية حادة، ما جعلتها ترفض العودة إلى المدرسة نهائيا، كما أرسل شكوى لمدير التربية للمطالبة باتخاذ إجراءات اللازمة والقانونية ضد مدير المدرسة مع الإسراع في فتح تحقيق في القضية لإنقاذ مستقبل تلميذة بريئة، والتي تعتبر من أنجب التلاميذ بالمدرسة الابتدائية صام علي بالمعمورة، وهي الشكوى التي اعتمدت عليها المراسلة في تحرير مقالها، كما قام ولي التلميذة بترسيم شكوى ضد المدير لدى فرقة الدرك الوطني بديرة، ومباشرة بعد نشر المقال قدم مدير المدرسة الابتدائية بالمعمورة بتقديم شكوى ضد مراسلة "الشروق"، وشكوى أخرى ضد والي التلميذة. علما أن الزميلة الصحفية تناولت القضية بمهنية، وضمنت الموضوع تصريحا للطرف الثاني وهو المدير الذي نقلت تصريحاته بكل أمانة.
وأثناء استجوابها من طرف رئيس المحكمة أكدت المراسلة، أنها حررت الموضوع بناء على وثائق قدمها ولي التلميذة، كما أكدت للقاضي أنها اتصلت بمدير ابتدائية صام علي لمعرفة رأيه في حادثة ضرب التلميذة وشتمها، مضيفة أن "الشروق" نقلت بأمانة نفي الضحية الاعتداء على التلميذة لفظيا وجسديا، وتأكيده بأن للقضية "خلفيات سياسية بحتة".
دفاع الشروق ممثلا في الأستاذ أيت ميمون محمد ركز مرافعته التأكيد على أن المقال الذي تم نشره، حرر على أساس مصدر موثوق، ويتمثل في الملف الكامل الذي قدمه ولي التلميذة سالي آية لمراسلة الشروق، والتي نقلت بأمانة شكوى الضحية لمدير التربية بالبويرة، كما اتصلت بالمدير لمعرفة رأيه في القضية.