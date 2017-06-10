في تسجيل صوتي مسرب رئيس وزراء أستراليا يسخر من ترامب

سربت وسائل إعلام أسترالية تسجيلاً صوتياً يسخر فيه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أورد موقع قناة "بي بي سي عربي"، الخميس.

وكان ترنبول يتحدث أثناء فعالية لوسائل الإعلام في البرلمان الأسترالي.

ولا يجري بث أحداث الفعالية في العادة، لكن المحرر السياسي لقناة الشبكة التاسعة الأسترالية قرر الخروج عن المألوف وتسريب الحديث.

وكان ترنبول وترامب قد أصلحا علاقتهما مؤخراً بعد بداية متوترة.

وشاب التوتر أول اتصال هاتفي بين الاثنين بشأن تحفظ ترامب على الالتزام بتعهد أمريكي سابق بقبول 1200 لاجئ من مراكز الاحتجاز الأسترالية.

لكن عقب اجتماع الزعيمين في نيويورك الشهر الماضي، وصف ترامب علاقتهما بأنها "رائعة".





"الفوز في الانتخابات"

وقلد ترنبول أسلوب ترامب في الحديث أمام الصحفيين، وقال إن اجتماعهما "كان جميلاً. كان الأكثر جمالًا، ومنحني راحة لم أحظ بمثلها من قبل".

وأضاف "أنا ودونالد نفوز ونفوز في الانتخابات. نحن نفوز كثيراً، نحن نفوز، نفوز كما لم نفز من قبل".

كما قال مازحاً: "الفوز في الانتخابات سهل جداً"، مضيفاً "أعرف ذلك الشخص الروسي" وذلك في إشارة على ما يبدو إلى مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

يذكر أن أستراليا هي أحد الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، وقد قاتلت قوات البلدين جنباً إلى جانب في كل مناطق النزاع الرئيسية في السنوات القليلة الماضية، ومنها العراق وأفغانستان.

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