الأمن يحجز أجهزة مشبوهة محظورة ويفكك جماعة أشرار

تمكنت عناصر الشرطة في عمليتين متفرقتين بكل من ولاية بسكرة والجلفة من حجز نظارات مزودة بكاميرات سمعية بصرية، وساعة مزودة بكاميرا ومسجل صوتي ممنوعة التداول، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف النقالة، مع توقيف الشخصين المشتبه فيهما، كما قامت بوضع حد لنشاط جماعة أشرار، متكونة من ثلاثة أفراد في العقد الثالث من العمر، لاقترافهم فعل السرقة.

العملية الأولى، تمت بعد ورود معلومات لفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بسكرة، مفادها ترويج أحد الأشخاص لأجهزة ممنوعة التداول، وبعد تكثيف التحريات وتحديد مكان المشتبه فيه، تم توقيف المشتبه فيه وحجز كل الأجهزة، من نظارات مزودة بكاميرا سمعية بصرية، وساعة مزودة أيضا بكاميرا ومسجل صوتي، ومجموعة من الهواتف النقالة.

مجريات العملية الثانية، تعود إلي تلقي مصالح الشرطة لاتصال هاتفي من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر، مفادها تحطيم أحد المشتبه فيهم لزجاج نافذة إحدى سيارات الأجرة المركونة بأحد شوارع المدينة ومحاولة سرقة ما بداخلها، وفور تلقي البلاغ سارعت دورية الشرطة لذات الولاية إلى عين المكان أين تمكنت من توقيف المشتبه فيه وشريكه في حالة تلبس، بعد محاولتهم الفرار، وبحوزتهم مبلغ مالي سرق من داخل المركبة.