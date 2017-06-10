توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتيزي وزو وقسنطينية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي،الأربعاء، عنصري دعم للجماعات الارهابية، بكل من ولاية تيزي وزو، وقسنطينة، حسب ما أفاد به الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 جوان 2017، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، وقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، "تاجري مخدرات" بوهران بالناحية العسكرية الثانية، وحجزت 66 كيلوغرام من الكيف المعالج، و 4 مركبات ومبلغ من المال يقدر بـ 600.000 دينار جزائري.

من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ وعناصر الدرك الوطني، بكل عنابة بالناحية العسكرية الخامسة، ووهران بالناحية العسكرية الثانية، محاولات هجرة غير شرعية لـ59 شخصا، فيما أوقف حراس الحدود بولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.