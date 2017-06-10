تبون يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأوغندي

استقبل الوزير الأول ،عبد المجيد تبون، الخميس، بالجزائر العاصمة، كامونتو إفرايم، وزير السياحة والحياة البرية والآثار المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أوغندا، "يواري كاقوتا" موسيفيني إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اللقاء سمح بالتطرق إلى "تطور التعاون الثنائي في العديد من المجالات التي تربط البلدين بعلاقات توصف بالممتازة".

وأضاف نفس المصدر أنه "ابرازا لخصوصية العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، أكد تبون، لضيفه استعداد الجزائر لعدم ادخار أي جهد من أجل الدعم أكثر لهذا التعاون".

كما سمح اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، باستعراض "القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك كالسلم والأمن في إفريقيا، وكذا مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".