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أمين عقال التوارق يطالب بن صالح إسترجاع مسكنه بإقامة الدولة
طالب أمين عقال التوارق الحاج براهيم غومة، من ادارتي مجلس الأمة، وإقامة نادي الصنوبر البحري، بإرجاع مسكنه الذي تسلمه من رئيس الجمهورية، بداية التسعينيات، وتم اخراجه بحجة الترميم.
وأعتبر غومة، في رسالة له تحصلت "الشروق"، الأربعاء، على نسخة منها، أن إدارة إقامة نادي الصنوبر البحري، قد تخلت عنه، وهو ظرف صحي يستلزم الهدوء، وأضاف غومة في رسالته، أنه لايزال ينتظر تسلم مسكنه الذي احتضن أعيان التوراق سنوات الارهاب، وهو ما وعدت به السلطات -حسبه- بإرجاعه فور الإنتهاء من أشغال الترميم.
من جانبه، أضاف نجل أمين عقال التوراق، والسيناتور عن حزب الأرندي، جبريل غومة، أن وضع والده الصحي يتطلب الاعتناء به، مطالبا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، النظر في طلب إرجاع المسكن الذي تحصل عليه والده سنوات التسعينات.
الداي2017/06/15 على 15:361
إنه سكن وظيفي !!! يخليه الموظف بمجرد انتهاء مهمته ، يجب أن تسود هذه الثقافة المدنية بيننا، هذا سكن وظيفي و ليس ملكا موروثا، عجيب أمر هذه الأمة !!!!!!! كل من يتكلم في هذا الوطن لا يتكلم إلا بالمطالبة.... المطالبة ......و كأن 30 مليون لا تكفيه !!!!! فرقوا بين الحقوق و الواجبات يـــــــــــــــاقوم!!!!!!