بعد معارك مع طالبان "داعش" ينتزع منطقة "تورا بورا" مقر بن لادن السابق

أعلن مسؤولون أفغانيون، الخميس، سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على منطقة تورا بورا في ولاية ننغارهار شرقي البلاد، بعد اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان منذ نحو أسبوع، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

ونقلت قناة "تولو نيوز" المحلية، عن عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم ننغارهار، تأكيده أن مسلحي "داعش" تمكنوا من انتزاع منطقة تورا بورا، التي كانت معقلاً لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، من طالبان.

وأضاف أن القوات الحكومية ستتخذ الإجراءات المناسبة في وقت قريب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال سكان محليون، إن الاشتباكات بين طالبان و"داعش" في المنطقة أدت لنزوح مئات العائلات إلى أماكن أخرى.

من جهته، أعلن "داعش"، أن مقاتليه استولوا على تورا بورا، المخبأ الجبلي لبن لادن شرقي أفغانستان.

ونشر التنظيم تسجيلاً صوتياً على محطة للتنظيم بلغة البشتون في وقت متأخر أمس (الأربعاء)، يقول إن رايته السوداء ذات الختم ترفرف على السلسلة الجبلية الضخمة، حسب وكالة أسوشييتد برس.

وذكر التسجيل، أن التنظيم سيطر على عدة مناطق، وحث القرويين الذين فروا من القتال على العودة إلى ديارهم والبقاء في منازلهم.