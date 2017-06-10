أطلق مجمع اتصالات الجزائر عروضا جديدة للجيل الرابع "4G LTE" مع ادراج مزايا رائعة، سيستفيد من خلالها الزبون، من نفاذ إلى الإنترنيت للجيل الرابع مع جهاز "مودام" وهدية الترحيب بسعة 15 جيغا اوكتيه بسعر 4500 دج .
وأفادت الشركة في بيان لها، الخميس، أن الزبائن، سيستفيدون علاوة على خدمة الهاتف "VOLTE "، من رصيد مكالمات بقيمة 500 دج، نحو الهاتف الثابت والنقال الوطني بسعر 5500 دج، كما اقترحت شبكة تعبئة تستجيب لاحتياجات الزبائن، فبطاقة تعبئة بقيمة 500 دج، تسمح للزبون بالحصول على 1 جيغا أوكتيه أنترنت، و1 جيغا أوكتيه إضافية كسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، صالحة لمدة 10 أيام.
أما بطاقة تعبئة بقيمة 1000 دج، فإنها تسمح للزبون بالحصول على 4 جيغا أوكتيه أنترنت و4 جيغا أوكتيه إضافية بسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، صالحة لمدة 30يوما، وأذا قام الزبون بتعبئة 2500 دج، فإنه سيتحصل على 10 جيغا أوكتيه أنترنت + 10 جيغا أوكتيه إضافية بسرعة تدفق مخفض تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، صالحة لمدة 30 يوما.
وقد اعطى مجمع اتصالات الجزائر خيارات تعبئة اخرى لزبائه، فتعبئة 3500 دج، ستسمح بالحصول على 15 جيغا أوكتيه أنترنت، وبعد استنفاذ حجم الأنترنت، سيستفيد الزبون من اتصال بالأنترنت بسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، دون تحديد حجم البيانات المتبادلة، صالحة لمدة 30 يوما، اما اذا عبىء الزبون ماقيمته 6500 دج، فإنه سيحصل على 30 جيغا أوكتيه أنترنت. وبعد استنفاذ حجم الأنترنت، سيستفيد من اتصال بالأنترنت بسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، دون تحديد لحجم البيانات المتبادلة، صالحة لمدة 30 يوما.
وأضاف البيان، أن شبكة التعبئة الجديدة تطبق على عمليات التعبئة التي يقوم بها الزبائن الجدد والزبائن الحاليين الذين تجاوزو فترة الإلتزام المقدرة بـ 12 شهرا، وبخصوص الزبائن الموجودين في فترة الالتزام، فتطبق عليهم شبكة التعبئة التي كان معمولا بها وقت الاشتراك، وهذا إلى غاية انتهاء فترات الالتزام الخاصة بهم، ومع ذلك يمكن للزبائن تقديم طلب الانتقال إلى شبكة التعبئة الجديدة في أي وقت.
وأشار المجمع، أن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسيلكية، قد قامت بالمصادقة على هذه العروض الجديدة والأحكام المتعلقة بالزبائن المتواجدين في فترة الإلتزام على أن يدخل العرض حيز التنفيذ، اعتبار من يوم السبت 17 جوان من السنة الجارية.
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النفاذ إلى الإنترنيت مع جهاز "مودام" وهدية الترحيب
"إتصالات الجزائر" تمنح زبائنها عرضا إستثنائيا للجيل الرابع
منير ركاب
أطلق مجمع اتصالات الجزائر عروضا جديدة للجيل الرابع "4G LTE" مع ادراج مزايا رائعة، سيستفيد من خلالها الزبون، من نفاذ إلى الإنترنيت للجيل الرابع مع جهاز "مودام" وهدية الترحيب بسعة 15 جيغا اوكتيه بسعر 4500 دج .
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وأفادت الشركة في بيان لها، الخميس، أن الزبائن، سيستفيدون علاوة على خدمة الهاتف "VOLTE "، من رصيد مكالمات بقيمة 500 دج، نحو الهاتف الثابت والنقال الوطني بسعر 5500 دج، كما اقترحت شبكة تعبئة تستجيب لاحتياجات الزبائن، فبطاقة تعبئة بقيمة 500 دج، تسمح للزبون بالحصول على 1 جيغا أوكتيه أنترنت، و1 جيغا أوكتيه إضافية كسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، صالحة لمدة 10 أيام.
أما بطاقة تعبئة بقيمة 1000 دج، فإنها تسمح للزبون بالحصول على 4 جيغا أوكتيه أنترنت و4 جيغا أوكتيه إضافية بسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، صالحة لمدة 30يوما، وأذا قام الزبون بتعبئة 2500 دج، فإنه سيتحصل على 10 جيغا أوكتيه أنترنت + 10 جيغا أوكتيه إضافية بسرعة تدفق مخفض تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، صالحة لمدة 30 يوما.
وقد اعطى مجمع اتصالات الجزائر خيارات تعبئة اخرى لزبائه، فتعبئة 3500 دج، ستسمح بالحصول على 15 جيغا أوكتيه أنترنت، وبعد استنفاذ حجم الأنترنت، سيستفيد الزبون من اتصال بالأنترنت بسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، دون تحديد حجم البيانات المتبادلة، صالحة لمدة 30 يوما، اما اذا عبىء الزبون ماقيمته 6500 دج، فإنه سيحصل على 30 جيغا أوكتيه أنترنت. وبعد استنفاذ حجم الأنترنت، سيستفيد من اتصال بالأنترنت بسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 ميغابيت في الثانية، دون تحديد لحجم البيانات المتبادلة، صالحة لمدة 30 يوما.
وأضاف البيان، أن شبكة التعبئة الجديدة تطبق على عمليات التعبئة التي يقوم بها الزبائن الجدد والزبائن الحاليين الذين تجاوزو فترة الإلتزام المقدرة بـ 12 شهرا، وبخصوص الزبائن الموجودين في فترة الالتزام، فتطبق عليهم شبكة التعبئة التي كان معمولا بها وقت الاشتراك، وهذا إلى غاية انتهاء فترات الالتزام الخاصة بهم، ومع ذلك يمكن للزبائن تقديم طلب الانتقال إلى شبكة التعبئة الجديدة في أي وقت.
وأشار المجمع، أن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسيلكية، قد قامت بالمصادقة على هذه العروض الجديدة والأحكام المتعلقة بالزبائن المتواجدين في فترة الإلتزام على أن يدخل العرض حيز التنفيذ، اعتبار من يوم السبت 17 جوان من السنة الجارية.