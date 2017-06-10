أكد وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في الكويت، الخميس، أن بلاده تعمل لمنع التصعيد في الخلاف بين قطر والسعودية وحلفائها، داعياً العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن يكون جزءاً من الحل.
وغداة زيارة إلى الدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اجتمع الوزير التركي في الكويت بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واستعرضا "مختلف التطورات ذات الاهتمام المشترك"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال تشاوش أوغلو للصحافيين قبيل بدء اللقاء: "نعمل بجهد كبير لمنع التصعيد وإيجاد حل سريع للأزمة"، مضيفاً أن الحل "لا يكون عبر إجراءات المقاطعة بل يتم عبر الحوار".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الأسبوع الماضي، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها.
وتتهم هذه الدول الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقيم تركيا علاقات مميزة مع قطر الغنية بالغاز وتربطها بها علاقات تجارية مهمة. ومنذ بدء الأزمة، برز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمدافع عن قطر، رغم أنه تجنب انتقاد السعودية التي تسعى تركيا إلى تطوير علاقاتها معها.
ومن المقرر أن يواصل الوزير التركي مهمته الدبلوماسية في السعودية، غداً (الجمعة).
وقال في الكويت، أن المملكة "طرف في الأزمة، لكننا نعلم أن الملك سلمان جزء من الحل"، مضيفاً "نريد أن نستمع إلى آراء السعودية حيال إمكانية التوصل إلى حل".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1قطر تشتري مقاتلات إف-15 من أمريكا
2أمريكا تتهم كوريا الشمالية بهجمات سيبرانية
3رئيس وزراء أستراليا يسخر من ترامب
4ارتفاع قتلى حريق البرج السكني في لندن إلى 17
5جريح في هجوم بصاروخ على سفينة إماراتية قبالة اليمن
Français English
الرأي
عمار يزلي
الإنعاش قبل النعش
جمال لعلامي
جماعة "الكانكي".. والفايسبوك!
رشيد ولد بوسيافة
خطوة لإستعادة قدسية البكالوريا
محمد الهادي الحسني
محمد بن محمد البليدي
حبيب راشدين
"حزب واحد" بلا هوية من سدنة الأوليغارشية
جمال لعلامي
"الهفّ" صائم!
قادة بن عمار
الفتنة التي توحِّدنا!
ناصر الدين الميلي
الحرية منة ربانية
التهامي مجوري
قصة الهوان العربي في الذكرى الـ50 لسقوط القدس وفتنة الخليج الجديدة!!
سليم قلالة
على الوعي المُتراكم أَنْ ينتصر
الفيديو
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
تشاووش أوغلو في الكويت:
تركيا تعمل لمنع التصعيد في أزمة قطر
أ ف ب - الشروق أونلاين
أكد وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في الكويت، الخميس، أن بلاده تعمل لمنع التصعيد في الخلاف بين قطر والسعودية وحلفائها، داعياً العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن يكون جزءاً من الحل.
تغطيات ذات صلة
تركيا تعمل لمنع التصعيد في أزمة قطر
"داعش" ينتزع منطقة "تورا بورا" مقر بن لادن السابق
رئيس وزراء أستراليا يسخر من ترامب
قطر تشتري مقاتلات إف-15 من أمريكا
مقتل 19 مدنياً في هجوم على فندق في مقديشو
وغداة زيارة إلى الدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اجتمع الوزير التركي في الكويت بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واستعرضا "مختلف التطورات ذات الاهتمام المشترك"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال تشاوش أوغلو للصحافيين قبيل بدء اللقاء: "نعمل بجهد كبير لمنع التصعيد وإيجاد حل سريع للأزمة"، مضيفاً أن الحل "لا يكون عبر إجراءات المقاطعة بل يتم عبر الحوار".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الأسبوع الماضي، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها.
وتتهم هذه الدول الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقيم تركيا علاقات مميزة مع قطر الغنية بالغاز وتربطها بها علاقات تجارية مهمة. ومنذ بدء الأزمة، برز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمدافع عن قطر، رغم أنه تجنب انتقاد السعودية التي تسعى تركيا إلى تطوير علاقاتها معها.
ومن المقرر أن يواصل الوزير التركي مهمته الدبلوماسية في السعودية، غداً (الجمعة).
وقال في الكويت، أن المملكة "طرف في الأزمة، لكننا نعلم أن الملك سلمان جزء من الحل"، مضيفاً "نريد أن نستمع إلى آراء السعودية حيال إمكانية التوصل إلى حل".