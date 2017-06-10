تشاووش أوغلو في الكويت: تركيا تعمل لمنع التصعيد في أزمة قطر

أ ف ب - الشروق أونلاين

أكد وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في الكويت، الخميس، أن بلاده تعمل لمنع التصعيد في الخلاف بين قطر والسعودية وحلفائها، داعياً العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن يكون جزءاً من الحل.

وغداة زيارة إلى الدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اجتمع الوزير التركي في الكويت بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واستعرضا "مختلف التطورات ذات الاهتمام المشترك"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال تشاوش أوغلو للصحافيين قبيل بدء اللقاء: "نعمل بجهد كبير لمنع التصعيد وإيجاد حل سريع للأزمة"، مضيفاً أن الحل "لا يكون عبر إجراءات المقاطعة بل يتم عبر الحوار".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الأسبوع الماضي، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها.

وتتهم هذه الدول الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقيم تركيا علاقات مميزة مع قطر الغنية بالغاز وتربطها بها علاقات تجارية مهمة. ومنذ بدء الأزمة، برز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمدافع عن قطر، رغم أنه تجنب انتقاد السعودية التي تسعى تركيا إلى تطوير علاقاتها معها.

ومن المقرر أن يواصل الوزير التركي مهمته الدبلوماسية في السعودية، غداً (الجمعة).

وقال في الكويت، أن المملكة "طرف في الأزمة، لكننا نعلم أن الملك سلمان جزء من الحل"، مضيفاً "نريد أن نستمع إلى آراء السعودية حيال إمكانية التوصل إلى حل".