في ثالث حصيلة لبرنامج رمضان حول نشاط القصابات مقاضاة 62 جزارا بسبب بيعهم لحوما غير مطابقة بشرق وهران

تمكن أعوان مراقبة النوعية وقمع الغش، على مدار العشرة أيام الثالثة للبرنامج الرقابي الخاص بشهر رمضان لمديرية التجارة لولاية وهران، من حجز قرابة قنطارين من اللحوم، جلها ناتجة عن ظاهرة الذبح غير الشرعي، وكان يتم بيعها بشكل عادي داخل قصابات شرعية تقع بأقصى شرق الولاية على أساس أنها خاضعة للمراقبة البيطرية.

وحسب ذات الهيئة، فإن الأمر يتعلق بـ 120 كيلوغرام من الدجاج بقيمة مالية إجمالية تقدر بأزيد من 38 ألف دج، والتي تم ضبطها معروضة للبيع داخل محلات في غياب تام لإجراءات وسم المطابقة والختم البيطري، ما يعني أنها مجهولة المصدر، وغير متوافقة مع شروط ومعايير العرض والنوعية، وهي الحالة التي تؤشر لدى ذات المصالح بأنها ناتجة عن ظاهرة الذبح غير الشرعي، ليتقرر سحبها وإخضاعها للإتلاف الصحي، وهو نفس المصير الذي عرفته حجوزات أخرى خصت كميات من اللحوم الحمراء، بوزن 78 كيلوغراما، وجدت مفرومة ومحضرة مسبقا على مستوى محلات جزارة تنشط في ذات المنطقة، وبقيمة مالية قدرها 109 ألف دج، كما يضيف ذات المصدر أن عمليات المراقبة التي باشرتها فرق المفتشية بالإقليم المذكور لوحده، قد أسفرت في ظرف العشرة أيام الأخيرة فقط عن تحرير 62 محضر متابعة قضائية ضد التجار المتورطين في قضايا الغش والمساس بنوعية منتجات حساسة وسريعة التلف، إلى جانب عمليات الحجزر.