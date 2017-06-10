شهدت، بلديات عين شرشار وسيدي مزغيش والسبت بسكيكدة، مساء الخميس، نشوب 3 حرائق مهولة في يوم واحد أتلفت أزيد عن 16 هكتارا من محصول القمح والأشجار المثمرة وخلايا النحل.
وشب الحريق الأول بداخل سكن ريفي يقع ببلدية عين شرشار معبأ بالتبن المرزم، في حدود الثالثة صباحا، أتلف على إثره 200 رزمة تبن، أما الحريق الثاني فقد شب بمشتة لبيض لعوينات ببلدية سيدي مزغيش، أدى إلى احتراق 16 هكتارا من القمح غير المحصود و75 خلية نحل و47 شجرة مثمرة و200 رزمة تبن، وكوخ مهجور، و70 شجرة مثمرة، و40 شجرة زيتون، و20 خلية نحل، هذا ونجح أعوان الحماية المدنية في إنقاذ مسكن آهل بالسكان، و30 هكتارا من القمح غير المحصود، في حين شب الحريق الأخير بقرية الفرفور ببلدية السبت، أتلف على إثره كوخ قصديري مبني بالزنك مساحته 10 أمتار مربعة وأدى إلى احتراق 8 رؤوس من الأغنام، و300 متر مربع من الحشائش اليابسة.
وحسب أعوان الحماية المدنية يعود السبب في نشوب هذه الحرائق إلى ارتفاع درجة الحرارة التي ناهزت 37 درجة، وقد واجهوا صعوبة كبيرة في التحكم في ألسنة اللهب المتصاعدة والدخان الكثيف بسبب صعوبة تضاريس المناطق الجبلية.
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3 حرائق مهولة تلتهم 16 هكتارا من القمح والأغنام بسكيكدة
إسلام بوشليق
شهدت، بلديات عين شرشار وسيدي مزغيش والسبت بسكيكدة، مساء الخميس، نشوب 3 حرائق مهولة في يوم واحد أتلفت أزيد عن 16 هكتارا من محصول القمح والأشجار المثمرة وخلايا النحل.
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وشب الحريق الأول بداخل سكن ريفي يقع ببلدية عين شرشار معبأ بالتبن المرزم، في حدود الثالثة صباحا، أتلف على إثره 200 رزمة تبن، أما الحريق الثاني فقد شب بمشتة لبيض لعوينات ببلدية سيدي مزغيش، أدى إلى احتراق 16 هكتارا من القمح غير المحصود و75 خلية نحل و47 شجرة مثمرة و200 رزمة تبن، وكوخ مهجور، و70 شجرة مثمرة، و40 شجرة زيتون، و20 خلية نحل، هذا ونجح أعوان الحماية المدنية في إنقاذ مسكن آهل بالسكان، و30 هكتارا من القمح غير المحصود، في حين شب الحريق الأخير بقرية الفرفور ببلدية السبت، أتلف على إثره كوخ قصديري مبني بالزنك مساحته 10 أمتار مربعة وأدى إلى احتراق 8 رؤوس من الأغنام، و300 متر مربع من الحشائش اليابسة.
وحسب أعوان الحماية المدنية يعود السبب في نشوب هذه الحرائق إلى ارتفاع درجة الحرارة التي ناهزت 37 درجة، وقد واجهوا صعوبة كبيرة في التحكم في ألسنة اللهب المتصاعدة والدخان الكثيف بسبب صعوبة تضاريس المناطق الجبلية.