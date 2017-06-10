قامت فرقة الدرك الوطني ببلدية مليلي غرب بسكرة، الأربعاء، بحجز كمية إجمالية بـ 57.5 كلغ كيف، ومبلغ 291 مليون سنتيم، تمثل عائدات الترويج، بطلها بارون في المتاجرة بالكيف المعالج الذي ينحدر من ولاية بسكرة، وهو في حالة فرار، بعدما تمكن الدرك الوطني من إيقاف أحد الأشخاص المنتمين إلى الشبكة الذي ينحدر من ولاية الوادي، تم الإيقاع به من خلال استغلال معلومات أمنية مؤكدة عن عملية تحويل كمية معتبرة من المخدرات عبر الطريق الوطني رقم 46 ب، الرابط بين بلديتي مليلي وأورلال.
حيث أوقف المتهم على متن سيارة سياحية من نوع أتوس، عثر بداخلها رجال الدرك الوطني على 27.5 كلغ كيف داخل المركبة كانت وجهتها نحو ولاية الوادي، وبالتنسيق مع نيابة محكمة طولقة واستغلال الشخص الموقوف في الاستدلال بالمعلومات الأمنية الدقيقة نفذت مصالح الدرك الوطني عملية مداهمة وتفتيش لمسكن الشخص الفار وضبط خلالها كمية ثانية تقدر بـ 30 كلغ كيف، ومركبة نفعية وبطاقات رمادية للمركبتين الأولى والثانية وهواتف نقالة، وصرح قائد كتيبة الدرك الوطني الإقلمية بأورلال لنج الهواري، بأنه سيفتح تحقيقات معمقة لكشف وتوقيف باقي أفراد الشبكة المتاجرة بالمخدرات، وتفيد المعلومات المستقاة بأن الشبكة الإجرامية تمتد إلى عدة ولايات، ونجاح مصالح الدرك الوطني في اقتحام مخططات البارون الفار من الأجهزة الأمنية في نشاطه التجاري في المخدرات منذ سنوات، دون تركه لملابسات تطيح بتجارته الممنوعة في المخدرات التي بقيت تحت أعين الدرك الوطني لفترة.
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القبض على متورط وحجز 57.5 كلغ كيف و291 مليون
كمين للدرك الوطني يطيح ببارون مخدرات خطير ببسكرة
مراد. ب
قامت فرقة الدرك الوطني ببلدية مليلي غرب بسكرة، الأربعاء، بحجز كمية إجمالية بـ 57.5 كلغ كيف، ومبلغ 291 مليون سنتيم، تمثل عائدات الترويج، بطلها بارون في المتاجرة بالكيف المعالج الذي ينحدر من ولاية بسكرة، وهو في حالة فرار، بعدما تمكن الدرك الوطني من إيقاف أحد الأشخاص المنتمين إلى الشبكة الذي ينحدر من ولاية الوادي، تم الإيقاع به من خلال استغلال معلومات أمنية مؤكدة عن عملية تحويل كمية معتبرة من المخدرات عبر الطريق الوطني رقم 46 ب، الرابط بين بلديتي مليلي وأورلال.
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كمين للدرك الوطني يطيح ببارون مخدرات خطير ببسكرة
حيث أوقف المتهم على متن سيارة سياحية من نوع أتوس، عثر بداخلها رجال الدرك الوطني على 27.5 كلغ كيف داخل المركبة كانت وجهتها نحو ولاية الوادي، وبالتنسيق مع نيابة محكمة طولقة واستغلال الشخص الموقوف في الاستدلال بالمعلومات الأمنية الدقيقة نفذت مصالح الدرك الوطني عملية مداهمة وتفتيش لمسكن الشخص الفار وضبط خلالها كمية ثانية تقدر بـ 30 كلغ كيف، ومركبة نفعية وبطاقات رمادية للمركبتين الأولى والثانية وهواتف نقالة، وصرح قائد كتيبة الدرك الوطني الإقلمية بأورلال لنج الهواري، بأنه سيفتح تحقيقات معمقة لكشف وتوقيف باقي أفراد الشبكة المتاجرة بالمخدرات، وتفيد المعلومات المستقاة بأن الشبكة الإجرامية تمتد إلى عدة ولايات، ونجاح مصالح الدرك الوطني في اقتحام مخططات البارون الفار من الأجهزة الأمنية في نشاطه التجاري في المخدرات منذ سنوات، دون تركه لملابسات تطيح بتجارته الممنوعة في المخدرات التي بقيت تحت أعين الدرك الوطني لفترة.